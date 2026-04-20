کارگاه «تندرستی در روزهای پرتلاطم» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صفورا سلیمانی فخر معاون آموزشی پژوهشگاه ابن سینا، از برگزاری کارگاه علمی-عملی «تندرستی در روزهای پرتلاطم؛ بازسازی جسم و روان» در اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این رویداد علمی با هدف ارتقای سلامت جسمی و روانشناختی در شرایط استرس‌زا و بحرانی، برگزار می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به افزایش فشارهای روانی و جسمانی ناشی از بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و محیطی، ضرورت دارد افراد با شناخت الگوهای فیزیولوژیکی بدن در شرایط پرتلاطم، به روش‌های علمی مقابله و حفظ تندرستی مجهز شوند. این کارگاه در همین راستا طراحی شده تا شرکت‌کنندگان بتوانند بازسازی ذهن و جسم را با کمک تکنیک‌های علمی و کاربردی تجربه کنند.

سلیمانی فخر با عنوان این مطلب که بیتا بردبار آذری دکترای فیزیولوژی ورزشی دبیر علمی این کارگاه است، ادامه داد: مدیریت علمی برنامه بر پایه‌ جدیدترین پژوهش‌ها در حوزه‌ سازوکارهای پاسخ فیزیولوژیکی بدن به استرس و اضطراب بنا شده است.پ

وی به محتوای آموزشی این رویداد علمی اشاره کرد و گفت: بررسی تغییر الگوی فیزیولوژیک بدن در شرایط پرتلاطم، آموزش راهکارهای مقابله علمی با استرس و افت عملکرد و تمرین عملی تکنیک‌های تندرستی جسم و ذهن؛ سه محور اساسی این رویداد علمی است.

سلیمانی فخر تاکید کرد: این کارگاه به صورت حضوری برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان از امتیاز بازآموزی نیز بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: در طراحی محتوای این برنامه، رویکردی بین‌رشته‌ای میان فیزیولوژی بدن، روانشناسی استرس و تمرینات ورزشی متناسب با شرایط بحرانی اتخاذ شده است.