به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در پی وقوع یک مورد نزاع دستهجمعی در یکی از محلات شهرستان دورود، بلافاصله واحدهای گشت انتظامی به محل اعزام شدند. مأموران انتظامی با حضور بهموقع در صحنه، هر چهار عامل اصلی درگیری را دستگیر کردند.
تحقیقات اولیه حاکی از آن است که علت این درگیری، اختلافات قبلی بوده است.
پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
همچنین مأموران پلیس آگاهی شهرستان کوهدشت حین گشتزنی هدفمند، موفق به دستگیری یک سارق معابر در حین ارتکاب جرم شدند.
این سارق که در تحقیقات پلیس به شش فقره سرقت از معابر اعتراف کرد، پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد.
