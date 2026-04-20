به گزارش خبرنگار مهر، «محمدمهدی ممیوند» آزادکار لرستانی عضو تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشور در مسابقات بین‌المللی ترکیه موفق به کسب مدال نقره شد.

«محمدمهدی ممیوند» آزادکار لرستانی وزن ۷۴ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد با قرارگرفتن در جایگاه دوم این رقابت‌ها مدال نقره را در این وزن برای تیم ملی به ارمغان آورد.

«سجاد پیردایه» دیگر لرستانی حاضر در این مسابقات با شکست در مسابقه اول خود از دور رقابت‌ها حذف شد.

تیم کشتی آزاد جوانان ایران در پایان این تورنمنت بین‌المللی با کسب ۳ مدال طلا، ۵ نقره و ۵ برنز بعد از تیم روسیه در مکان دوم رقابت‌ها قرار گرفت.

این مسابقات ۲۸ تا ۳۰ فروردین‌ماه جاری در شهر آنتالیا ترکیه برگزار شدند.