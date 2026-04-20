۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

قدردانی وزیر نفت از تلاش‌های بی‌وقفه شرکت ملی نفتکش در جنگ تحمیلی

وزیر نفت در نشستی با مدیران ارشد شرکت ملی نفتکش از زحمات شبانه‌روزی و اقدام‌های مؤثر نیروهای سرافراز عملیاتی در بخش‌های مختلف صنعت نفت به‌ویژه کارکنان شجاع شرکت ملی نفتکش قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در نشستی با مدیران ارشد شرکت ملی نفتکش از زحمات شبانه‌روزی و اقدام‌های مؤثر نیروهای سرافراز عملیاتی در بخش‌های مختلف صنعت نفت به‌ویژه کارکنان شجاع شرکت ملی نفتکش در روزهای سخت جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و گفت: در طول جنگ تحمیلی سوم با وجود اقدام‌های خصمانه و فشارهای دشمن آمریکایی - صهیونی، کارکنان عملیاتی شرکت ملی نفتکش در کنار دیگر کارکنان ستادی و عملیاتی چهار شرکت اصلی با مجاهدت و ازخودگذشتگی اجازه ندادند کوچک‌ترین خللی در عرصه صادرات نفت خام کشور به‌وجود آید.

وی عنوان کرد: کارکنان عملیاتی و ستادی شرکت ملی نفتکش ایران همواره در طول این سال‌ها با وجود فشارهای ناشی از تحریم‌های اعمال‌شده علیه بخش‌های اقتصادی به‌ویژه فروش و حمل‌ونقل نفت، در شرایط سخت دریا و دوری از خانواده پای کار ایران ایستاده‌اند و اجازه نداده‌اند اهداف بدخواهان و دشمنان لحظه‌ای محقق شود و ایران به داشتن همین ظرفیت‌ها و استعدادها دلگرم و امیدوار به آینده‌ای روشن است.

طیبه بیات

