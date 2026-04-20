به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاکنژاد وزیر نفت در نشستی با مدیران ارشد شرکت ملی نفتکش از زحمات شبانهروزی و اقدامهای مؤثر نیروهای سرافراز عملیاتی در بخشهای مختلف صنعت نفت بهویژه کارکنان شجاع شرکت ملی نفتکش در روزهای سخت جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و گفت: در طول جنگ تحمیلی سوم با وجود اقدامهای خصمانه و فشارهای دشمن آمریکایی - صهیونی، کارکنان عملیاتی شرکت ملی نفتکش در کنار دیگر کارکنان ستادی و عملیاتی چهار شرکت اصلی با مجاهدت و ازخودگذشتگی اجازه ندادند کوچکترین خللی در عرصه صادرات نفت خام کشور بهوجود آید.
وی عنوان کرد: کارکنان عملیاتی و ستادی شرکت ملی نفتکش ایران همواره در طول این سالها با وجود فشارهای ناشی از تحریمهای اعمالشده علیه بخشهای اقتصادی بهویژه فروش و حملونقل نفت، در شرایط سخت دریا و دوری از خانواده پای کار ایران ایستادهاند و اجازه ندادهاند اهداف بدخواهان و دشمنان لحظهای محقق شود و ایران به داشتن همین ظرفیتها و استعدادها دلگرم و امیدوار به آیندهای روشن است.
