به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در دیدار با مسئولان بخش معاونت روحانیت دفتر امام شهید و مقام معظم رهبری با اشاره به حادثه تلخ و جانکاهی که دل عموم مردم را جریحهدار کرد، اظهار داشت: این واقعه بهگونهای بود که حتی تصور آن نیز برای افکار عمومی بسیار دشوار، اندوهبار و جانسوز به نظر میرسید، اما باتوجهبه مسیر انقلاب اسلامی و گفتمان برخاسته از آن که امتداد بعثت پیامبر اکرم (ص) است، تقابل جبهه حق و باطل امری مستمر و اجتنابناپذیر بوده و دشمنان انقلاب اسلامی همواره با شیوههای مختلف در برابر این حرکت الهی صفآرایی کردهاند.
حضور گسترده و پرشور مردم در خیابانها
وی با بیان اینکه ملت ایران در سایه هدایتهای امامین انقلاب از نعمت بزرگی برخوردار است، افزود: خداوند را شاکریم که در دورانی زندگی میکنیم که دو امام بزرگوار را درک کردهایم؛ امامانی که در عصر غیبت، قرآن ناطق زمان خود بوده و تجسم آموزههای نبوی، علوی، فاطمی و مهدوی به شمار میروند. در کنار این نعمت، وجود امتی بصیر و وفادار نیز از الطاف الهی است که همواره در بزنگاههای حساس به میدان آمدهاند.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف پس از این حادثه، تصریح کرد: طی قریب به پنجاه روز گذشته، مردم در مساجد، نمازهای جمعه، خیابانها و محافل مختلف حضوری پرشور داشته و این ضایعه را همچون ازدستدادن عزیزترین افراد خود تلقی کردهاند. جلوههای عزاداری و ابراز اندوه مردم بهگونهای است که در برخی موارد تنها میتوان مشابه آن را در ایام عاشورا مشاهده کرد.
حجتالاسلام شاهرخی با تقدیر از مردم استان لرستان، تصریح کرد: گزارشهای واصله به مسئولان عالی کشور و حوزههای علمیه حاکی از آن است که مردم این استان در این حرکت عظیم، عملکردی ممتاز و درخشان داشتهاند و این مسئله موردتأکید و تأیید مسئولان نیز قرار گرفته است.
در مسیر خدمت به دین، انقلاب و مردم گام برداریم
وی در ادامه به نقش روحانیت استان اشاره کرد و گفت: روحانیت معظم لرستان همانند گذشته، در این رویداد نیز پیشگام و پیشرو بوده و با حضور در سراسر استان، در اجتماعات مردمی، مراسم تشییع شهدا، اقامه نماز بر پیکر مطهر شهیدان، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و همچنین فعالیت در مواکب و مدیریت مراسمها، نقشآفرینی مؤثری داشتهاند.
نماینده ولیفقیه در لرستان، افزود: این حضور تنها محدود به سخنرانی نبوده، بلکه روحانیون در کنار مردم، بهصورت شبانهروزی در صحنه حضور داشته و با سفر به شهرهای مختلف استان، ضمن تقویت انسجام میان نهادهایی همچون حوزههای علمیه، ائمه جمعه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی، زمینه وحدت و همدلی بیشتری را فراهم کردهاند.
حجتالاسلام شاهرخی با تأکید بر روحیه تکلیفمداری در میان روحانیت، بیان کرد: ما خود را طلبکار نمیدانیم، بلکه همواره خود را مدیون امامین انقلاب، شهدا و خانوادههای معظم آنان میدانیم و بر این باوریم که تا زمانی که توان در بدن داریم، باید در مسیر خدمت به دین، انقلاب و مردم گام برداریم.
مردم لرستان جلوههای ویژهای از همبستگی را به نمایش گذاشتند
وی همچنین با قدردانی از حضور و سفرهای مسئولان معاونت روحانیت دفتر مقام معظم رهبری به استانها، گفت: این حضورها نشاندهنده توجه ویژه به استانها، بهویژه استان لرستان است که دارای ویژگیهای خاص فرهنگی و اجتماعی بوده و مردم آن هم در شادیها و هم در سوگواریها جلوههای ویژهای از ارادت و همبستگی را به نمایش میگذارند.
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مردم لرستان، یادآور شد: معظم له مردم این استان را «جواهر» و «کانون تدین و انقلابیگری» معرفی کردهاند و این ویژگیها در حوادث اخیر نیز بهخوبی نمایان شد.
حجتالاسلام شاهرخی همچنین به حضور گسترده عشایر استان در صحنه اشاره کرد و گفت: عشایر غیور لرستان نیز با حضور پرشور خود، بار دیگر با آرمانهای امام شهید و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کرده و آمادگی خود را برای دفاع از انقلاب اسلامی اعلام کردند.
وی ضمن قدردانی از حضور حجتالاسلام «پوررضا»، بر تداوم اینگونه تعاملات و تقویت ارتباط میان روحانیت و نهادهای مرتبط تأکید کرد.
