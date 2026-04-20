ماجرای فروش سلیقه ای دارو+نامه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه ای به مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، نسبت به رویه غیر اصولی شرکت های توزیع دارو در ایجاد محدودیت های غیر قانونی و سلیقه ای در فروش دارو به داروخانه ها، انتقاد کرد.

وی معتقد است این اقدام شرکت های پخش، بر عملکرد زنجیره تامین دارو؛ تاثیر منفی می گذارد و تبعات آن متوجه سلامت جامعه خواهد شد.

رئیس انجمن داروسازان ایران، از رئیس سازمان غذا و دارو خواسته است که به عنوان یک نهاد رگولاتور؛ این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.