۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

ماجرای فروش سلیقه ای دارو+نامه

رئیس انجمن داروسازان ایران، از اقدام غیر اصولی شرکت های پخش دارو در فروش دارو به داروخانه ها انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه ای به مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، نسبت به رویه غیر اصولی شرکت های توزیع دارو در ایجاد محدودیت های غیر قانونی و سلیقه ای در فروش دارو به داروخانه ها، انتقاد کرد.

وی معتقد است این اقدام شرکت های پخش، بر عملکرد زنجیره تامین دارو؛ تاثیر منفی می گذارد و تبعات آن متوجه سلامت جامعه خواهد شد.

رئیس انجمن داروسازان ایران، از رئیس سازمان غذا و دارو خواسته است که به عنوان یک نهاد رگولاتور؛ این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

کد مطلب 6805926
حبیب احسنی پور

