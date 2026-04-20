به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به مقاومت مردم و مسئولان در برابر تهدیدات اخیر دشمن، اظهار داشت: دشمن در «جنگ تحمیلی دوم» با وجود به کارگیری تمامی توان خود، به لطف تدابیر هوشمندانه دولت و حمایت کم نظیر مردم، ناکام ماند.

وی افزود: در سناریوی بعدی که «جنگ تحمیلی سوم» نام داشت، دشمن هر آنچه از قدرت نظامی در اختیار داشت، شبانه روزی در قالب بمباران و موشکباران به کار گرفت؛ اما این بار نیز تمام مردم و همه ارکان نظام متحد و منسجم در مقابل او ایستادگی کردند.

استاندار تهران با تأکید بر ادامه مسیر خدمت رسانی تصریح کرد: ما در استانداری تهران خود را نوکر مردم میدانیم و دولت با تمام ظرفیت ها فرآیند بازسازی مناطق آسیب دیده را دنبال میکند و شهرداری ها و بنیاد مسکن نیز پای کار هستند تا هرچه سریعتر جبران خسارت ها انجام شود.