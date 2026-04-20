به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در جریان بازدید سرزده از شعب اجرای احکام مجتمع قضایی شهید آیت‌الله رئیسی شهرستان خرم‌آباد، ضمن گفتگو با کارکنان و قضات حاضر در این مجتمع، از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها و فرایندهای اجرایی قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت بالای اجرای به‌موقع احکام قضایی در برقراری عدالت و احقاق حقوق شهروندان، بر لزوم اهتمام ویژه کارکنان این مجتمع در تسریع امور تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با بیان اینکه بازدیدهای سرزده از واحدهای قضایی به‌منظور ارزیابی عملکرد و رفع موانع احتمالی صورت می‌گیرد، افزود: شهروندان انتظار دارند احکام قضایی صادر شده به‌سرعت و دقت اجرا شود و هرگونه تأخیر در این زمینه می‌تواند موجب تضییع حقوق و ایجاد نارضایتی گردد.

حسنوند همچنین بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و به‌کارگیری راهکارهای نوین در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش اطاله دادرسی در فرایندهای اجرایی تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش‌های دوره‌ای از روند اجرای احکام و چالش‌های پیشرو شد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران قضایی و اداری، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همکاری مضاعف، شاهد ارتقای سطح خدمات در این مجتمع قضایی باشیم.