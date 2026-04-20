حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی مبنی بر رسالت دانشگاهیان در جنگ تحمیلی سوم با اشاره به بعثت ملت ایران در پی شهادت قائد امت، امام خامنه‌ای (ره) و سایر شهدای جنگ رمضان و خالی نگذاشتن سنگر خیابان در طی پنجاه شب گذشته، اظهار کرد: در این شب‌ها مردم از هر قشر و طبقه با حضور در خیابان‌ها و میادین، حمایت خود را از نیروهای مسلح و بیعت خود را با رهبر جدید انقلاب اسلامی، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای اعلام می‌کنند.

مسئول دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه دانشگاهیان خاصه اساتید نقشی تأثیرگذار را در تقویت حضور مردم دارند، ادامه داد: وقتی مردم ببینند اساتید رشته‌های مختلف دانشگاهی در میدان حاضرند، کنش‌گری می‌کنند، در خصوص مسائل جنگ و آتش‌بس و ... اظهار نظر دارند، موضع‌گیری می‌کنند و سخنی می‌گویند، قطعاً دلگرم می‌شوند و نگاه سازنده‌ای به اجتماعات میدانی خواهند داشت.

حمزه تصریح کرد: دانشجویان نیز با وجود تعطیلی دانشگاه‌ها در میدان حاضرند خاصه حضور دانشجویان داخل استان و ساکن شهرکرد را پررنگ دیدیم که جا دارد این حضور نیز بیش از پیش تقویت شود.

این مدرس دانشگاه با یادآوری اینکه دانشجو به تعبیر شهید بهشتی «مؤذن جامعه» است، افزود: لذا اگر دانشجویان حضور پررنگی دارند، جامعه را نیز به حرکت و کنش‌گری وادار می‌کنند.

افزایش مشارکت دانشگاهیان در اجتماعات مردمی

حمزه در پاسخ به پرسشی مبنی بر چگونگی افزایش مشارکت دانشگاهیان در اجتماعات مردمی، اظهار کرد: قاعدتاً حضور حداکثری دانشجویان و دانشگاهیان باتوجه به تعطیلی، محقق نمی‌شود اما تشکل‌ها و هیئات و مجموعه‌های فعالان دانشجویی پای کارند و توانستند بخش قابل توجهی از جامعه مخاطب خود را به میدان بیاورند.

مسئول دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه قشر دانشگاهی استان از ابتدا در سنگر خیابان نقش‌آفرینی کرده است، ادامه داد: اساتید و دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌های استان ضمن حضور پرشور در تجمعات، با برپایی مواکب و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و تبیینی، میزبان شرکت‌کنندگان هستند.

حمزه از فعالیت پنج موکب دانشگاهی و دانشجویی در شهر شهرکرد خبر داد و گفت: این مواکب با حضور اساتید دانشگاهی و حوزوی عمدتاً به امر جهاد تبیین و روشنگری ناظر به موضوعات جنگ تحمیلی سوم و بررسی این واقعه از ابعاد مختلف می‌پردازند.

وی با اعلام اینکه موکب دانشگاهیان استان در میدان آیت‌الله دهکردی به عنوان بخشی از مجموعه موکب‌های قرارگاه هیئات دانشجویی استان چهارمحال و بختیاری برپا شده است، بیان کرد: این مجموعه با سه بخش فعال شامل موکب فرهنگی و جلسات تبیینی غرفه کودک و چای‌خانه در حال خدمت‌رسانی، اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و برگزاری گفتگوهای جذاب دانشجویی است و جمع گرمی از دانشجویان دانشگاه‌های استان را گرد هم آورده است.

حمزه یادآور شد: نشست‌های تبیینی و تحلیلی اساتید و نخبگان دانشگاهی استان در موکب هم‌اندیشی واقع در خیابان کاشانی، مقابل دانشکده علوم تربیتی پردیس باهنر دانشگاه فرهنگیان برگزار می‌شود و هر شب میزبان اساتید دانشگاه‌های استان است که به بحث و تبادل نظر در خصوص جنگ تحمیلی سوم می‌پردازند.

وی تأکید کرد: در این نشست‌های تخصصی اساتید دانشگاه‌های استان هر یک با توجه به حوزه تخصصی خود، به ارائه تحلیل‌های دقیق در ساحت‌های سیاسی، روانشناسی، جامعه‌شناختی، حقوقی و ... می‌پردازند.

نشست‌های تبیینی و تحلیلی اساتید دانشگاهی استان در مواکب

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی نیز ۲ موکب را در درب دانشگاه و نیز درب خوابگاه‌های دانشجویی برپا کرده است؛ همچنین موکب بسیج دانشجویی نیز در خیابان کاشانی با راهبری دانشجویان فعال دانشگاه‌های استان میزبان خانواده‌های شهرکردی است.

حمزه در خصوص اهم برنامه‌های پیش‌بینی شده در مواکب دانشجویی و دانشگاهی استان در این شب‌ها، تصریح کرد: علاوه بر جلسات تبیینی و بصیریتی، برنامه‌های هفتگی هیئات مذهبی دانشگاه‌ها نیز در این مواکب با دعوت از سخنرانان و مداحان برگزار می‌شود. میزبانی از کودکان و نوجوانان با پیش‌بینی برنامه‌های متنوع آموزشی، فرهنگی و سرگرمی با دعوت از کارشناسان و مربیان حوزه کودک و نوجوان از دیگر بخش‌های فعالیت این موکب‌ها است.

وی با بیان اینکه پاسخگویی به سوالات و شبهات مردم از دیگر فعالیت‌ها است، افزود: اساتید دانشگاه‌های استان خاصه اساتید گروه معارف اسلامی با حضور در این موکب‌ها به شبهات و گره‌های ذهنی مراجعه‌کنندگان از تمام اقشار و سنین پاسخ می‌دهند.

حمزه با تأکید بر نقش فعال دانشجویان در مدیریت مواکب، گفت: دانشجویان با خلق ایده‌های خلاقانه و ابتکاری، برنامه‌های متنوع و جذابی را به مخاطبان ارائه می‌دهند و خوشبختانه اقبال مردم به استفاده از برنامه‌های این مواکب قابل توجه بوده است.

مسئول دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری با ابراز خرسندی از فعالیت پررنگ تیم رسانه‌ای دانشگاه‌ها در ثبت و ضبط و انعکاس بعثت مردم در این شب‌ها، گفت: خوشبختانه تولیدات قوی رسانه‌ای ناظر به حماسه‌آفرینی اقشار مختلف جامعه در خیابان‌ها و میدان‌های شهر تولید و در سطح گسترده خاصه در بسترها و کانال‌های دانشگاهی استان و کشور منتشر می‌شود.