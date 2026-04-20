بارش باران در اقصی نقاط استان سمنان؛ خوشحالی مردم از نزول رحمت الهی

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران در آخرین روز فروردین ماه ۱۴۰۵ سبب خرسندی مردم، کاهش محسوس دما و البته آبگرفتگی برخی معابر درون و برون شهری شد بارش ها در ارتفاعات بیش از دیگر نقاط بوده است.

به گفته کارشناسان هواشناسی بارش در ارتفاعات شمالی استان سمنان به صورت تگرگ بود و همین امر نیز سبب شده تا دمای هوا در برخی نقاط مرتفع استان سمنان همزمانت با صبح دوشنبه قدری سردتر از روزهای قبل باشد.

بارش باران در برخی نقاط استان سمنان از وز یکشنبه آغاز شد اما اوج آن شامگاه یکشنبه و بامداد دوشنبه بود. رعد و برق و رگبار شدید بامداد امروز نه تنها بخش های وسیعی از استان سمنان را برگرفت بلکه سبب بروز اختلال مقطعی و البته کوتاه مدت در تردد خودروهای عبوری در تعدادی جاده های مواصلاتی استان شد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بارش باران طی بازه زمانی ۲۴ ساعت منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۵ اعلام کرد: در این بازه زمانی در سمنان ۱.۲ میلیمتر، شاهرود ۴.۱ میلیمتر، دامغان ۶.۸ میلیمتر، میامی یک میلیمتر، شهمیرزاد ۴.۲ میلیمتر و ایوانکی ۳.۶ میلیمتر بارش ثبت شده است.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه سامانه بارشی بامداد امروز به سمت مناطق شرقی استان سمنان حرکت کرد در نتیجه امروز شاهد بارش ها، بیشتر در مناطق شرقی و مرتفع استان خواهیم بود، ابراز کرد: در ۲۴ ساعت اخیر در مهدیشهر دو میلیمتر، پرور ۳.۹ میلیمتر، افتر ۳.۶ میلیمتر، بسطام ۶.۵ میلیمتر، کلاته خیج ۱.۵ میلیمتر و مجن ۳.۵ میلیمتر بارش ثبت شده است.

وی افزود: در این بازه زمانی در قطعه نو خرقان ۲.۲ میلیمتر، نردین دو میلیمتر، ری آباد یک میلیمتر، قوضه ۴.۵ میلیمتر، چهارطاق دو میلیمتر، تاش ۱.۵ میلیمتر، ابرسج ۲.۵ میلیمتر، جیلات سه میلیمتر، نگار من ۴.۵ میلیمتر، ده ملا ۶.۸ میلیمتر، طزره دو میلیمتر، ملاده ۴.۸ میلیمتر، خورزان ۲.۶ میلیمتر، بارش ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان درباره بیشترین میزان بارش ها طی ۲۴ ساعت منتهی به ابتدای ۳۱ فروردین ماه اعلام کرد: در این بازه زمانی در لرد ۱۵.۵ میلیمتر، چاشم ۱۵ میلیمتر، ده صوفیان هفت میلیمتر، آهوان ۷.۴ میلیمتر بارش ثبت شد که بیشترین میزان در کل استان سمنان است همچنین در درجزین سه میلیمتر، چنداب شش میلیمتر، دشت بو ۳.۳ میلیمتر، بارندگی ثبت شده است