به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام هواشناسی قم، هشدار سطح نارنجی شماره ۲ با توجه به ورود و فعالیت یک سامانه بارشی در این استان صادر شده است.
طبق این اطلاعیه، زمان آغاز فعالیت این سامانه از صبح روز دوشنبه ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ پیشبینی شده و تا صبح روز سهشنبه اول اردیبهشتماه تداوم خواهد داشت.
در این هشدار، نوع مخاطرات ناشی از فعالیت سامانه شامل بارش باران همراه با مهآلودگی، وقوع رگبار و رعدوبرق، احتمال بارش تگرگ در برخی نقاط، وزش باد شدید و همچنین خیزش گردوخاک در مناطق مستعد اعلام شده است.
بر اساس گزارش هواشناسی، گستره اثر این سامانه تمامی مناطق استان قم را در بر میگیرد و ارتفاعات استان بیش از سایر نقاط در معرض این ناپایداریهای جوی قرار خواهند داشت.
این اطلاعیه همچنین به پیامدهای احتمالی این شرایط جوی اشاره دارد که از جمله آن میتوان به لغزندگی معابر و جادهها، افزایش حجم روانآبها و احتمال سیلابی شدن مسیلها، بالا آمدن سطح آب رودخانهها و کاهش دید افقی در برخی مناطق اشاره کرد.
همچنین در این هشدار، احتمال اختلال در ترددهای شهری و بینشهری، بروز مشکل در فعالیت ناوگان حملونقل، کاهش موقتی کیفیت هوا به دلیل گردوخاک و وارد آمدن خسارات به بخشهای مختلف بهویژه در حوزه کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.
در ادامه این اطلاعیه، نسبت به احتمال وقوع صاعقه، تگرگ و وزش باد شدید هشدار داده شده و بر امکان آسیب به سازههای موقت و ناپایدار، تابلوهای تبلیغاتی و درختان کهنسال تأکید شده است.
ادارهکل هواشناسی استان قم در بخش توصیهها نیز بر لزوم آمادگی دستگاههای اجرایی و خدماتی تأکید کرده و خواستار پرهیز از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها، احتیاط در سفرهای برونشهری و توجه به نکات ایمنی در فعالیتهای عمرانی شده است.
همچنین در این اطلاعیه بر ضرورت پاکسازی مسیر آبراههها و دهانه پلها، استحکامبخشی به سازههای موقت و خودداری از فعالیت در ارتفاعات و مناطق مستعد خطر تأکید شده و از شهروندان خواسته شده است از چرای دام در حاشیه رودخانهها و پرواز با وسایل سبک خودداری کنند.
این هشدار با هدف کاهش خسارات احتمالی و افزایش آمادگی در برابر شرایط جوی پیشرو صادر شده است.
قم- هواشناسی استان قم با صدور هشدار سطح نارنجی، از فعالیت یک سامانه بارشی مؤثر در سراسر استان و بروز مخاطرات جوی از جمله رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید خبر داد.
