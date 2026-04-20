۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

دستگیری سارقان منزل در شاهرود؛ ۴۰۰ گرم طلا کشف شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری سارقان منزل مسکونی طی عملیات ضربتی در شاهرود خبر داد و گفت: از متهمان ۴۰۰ گرم طلا سرقتی کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود از دستگیری سارقان منزل مسکونی در شاهرود خبر داد و در توضیحات بیان کرد: در پی وقوع سرقت طلا موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی به حضور پلیس آگاهی در صحنه و تحقیقات فنی در این پرونده اشاره داشت و ادامه داد: تجهیزات نوین پلیسی نیز در این عملیات به کار گرفته شد.

فرمانده انتظامی شاهرود از شناسایی رد پای سارقان در این پرونده خبر داد و اظهار داشت: دو سارق در این راستا دستگیر شدند.

وی از کشف ۴۰۰ گرم طلا در این پرونده خبر داد و اظهار داشت: اقلام سرقتی دیگر نیز در این ماموریت کشف شده است.

شائینی به لزوم رعایت موارد ایمنی در منازل مسکونی تاکید کرد و افزود: پرونده متهمان تشکیل و به مراجع قضایی شاهرود ارجاع داده شده است.

    • IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      اعدامشان کنید تا درس بقیه شود

