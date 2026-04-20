دانش آموزان شهید میناب برای ایران معلمی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح دوشنبه در سوگواره چهلمین روز شهادت شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: این روزها به واسطه دفاع همه جانبه مردم روزهای با ارزشمند و خاصی است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: ۲۹ فروردین روز ارتش و دوم اردیبهشت سالروز تاسیس سپاه نیز امسال به خاطر حماسه آفرینی نیروهای مسلح متفاوت با سال های قبل است.

مرتضوی تأکید کرد: در این دفاع مقدس سوم برخی چون شهید«مرتضی ترابی» برای کشور از جان گذشتند.

وی با اشاره به حادثه پنجم اردیبهشت و سالروز شکست نظامی آمریکا در صحرای طبس، افزود: این حادثه شبیه یک معجزه بود و نشان داد که دست خدا بالاتر از همه برنامه ریزی ها و طراحی ها است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: در این حادثه طوفان شن موجب سقوط هلیکوپتر ها و از بین رفتن ادوات نظامی آنان شد.

مرتضوی افزود: در جنگ تحمیلی سوم نیز حادثه طبس دوم به نوعی دیگر در جنوب اصفهان رخ داد ولی دشمن درس عبرت نگرفت.

وی گفت: برگزاری سوگواره برای دانش آموزان شهید میناب در درمیان کاری بسیار ارزشمند است چرا که این دانش آموزان شهید در واقع برای ما معلمی کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در درمیان آموزشگاهی به نام دانش آموزان شهید میناب نامگذاری می شود و به یاد آنان درخت کاشته می شود.

مرتضوی ادامه داد: دشمن هم در جنگ هشت ساله ، هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ تحمیلی سوم به هدف خود نرسید.

وی گفت: اگر امروز دشمن مدارس را هدف قرار می دهد به واسطه آن است که بزرگان چون شهدای هسته ای از همین مدارس برخواسته اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی یاداور شد: سردار شهید محمد کاظمی از شهدای جنگ ۱۲ روزه در همین شهرستان اسدیه تحصیل کرده است.

وی افزود: ما در دورانی هستیم که باید به مردم خود بیابیم که با سلاح مقاومت و خالی نکردن میدان ها سنگ تمام گذاشتند.