رمزگشایی از شکست دشمن در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در یادداشتی به بررسی جوانب شکست دشمن در جنگ سوم تحمیلی پرداخت.

متن یادداشت به شرح ذیل است:

رئیس جمهور آمریکا بیش از پیش در خصوص ورود حماقت آمیز خود به نبرد با ایران مورد شماتت افکار عمومی دنیا و کشورش قرار گرفته است. معدل و میانگین نظرسنجی های صورت گرفته در آمریکا نشان می دهد حدود ۷۰ درصد از شهروندان این کشور با جنگ تحمیلی به ایران و رویکردی که از سوی پنتاگون و کاخ سفید در پیش گرفته شده ناراضی هستند. سران حزب جمهوریخواه شدیدا نگران هستند که جنگ با ایران، تبدیل به پاشنه آشیل آنها در انتخابات میاندوره ای کنگره ماه نوامبر ( آّبان ماه) و انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ میلادی شود. فراتر از آن، تحلیلگران حوزه روابط بین الملل متفق القول هستند که جنگ رمضان و شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر ایران ، حکم یک "نقطه عطف"را در جهان خواهد داشت. این رویداد، بسیاری از مناسبات، پیش فرضها، رفتارها و عملکردها را در سطوح دوجانبه و چندجانبه تغییر خواهد داد. به عبارت دیگر، نظم نوین جهانی به دور از اراده آمریکا و متحدانش در حال شکل گرفتن است و "ایران قدرتمند" در خلق و تثبیت این الگوی جدید نقش پررنگ و به سزایی ایفا خواهد کرد. اما سوال اصلی این است که خطای محاسباتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تقابل نظامی و ترکیبی با ایران از کجا نشات گرفته است؟ در این خصوص سه نکته اساسی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:

نخست اینکه اساسا نمی توان مدعی شد تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه سرزمین مقدس کشورمان بدون برنامه ریزی قبلی و محاسبات لجستیک و میدانی صورت گرفته باشد. رهبر شهید و فقیدمان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای ( ره) در یکی از سخنرانی هایشان تاکید فرمودند که مهندسی ( فن محاسبه دشمن ) در تقابل با جمهوری اسلامی پیچیده و دقیق است اما این مقدمه منتهی به نتیجه نمی شود. به عبارت بهتر، دشمن قطعا در ماهها و بلکه سالهای منتهی به جنگ رمضان، برنامه ریزی های گسترده ای برای این تهاجم وقیحانه صورت داده است. اما هم اکنون پس از قریب به ۵۰ روز شاهد عدم تحقق اهداف میدانی و فرامتنی دشمن در مواجهه با کشورمان هستیم. نظام جمهوری اسلامی با اقتدار به حیات طیبه خود ادامه می دهد و هم افزایی "میدان"،"خیابان"و"دیپلماسی" جایی برای تنفس مسموم دشمن باقی نگذاشته است. وقایعی که در میدان رخ داده، نسبتی با اهداف اعلامی و حتی غیراعلامی دشمنان ندارد! در نهایت جنگ به نقطه ای رسید که واشنگتن به واسطه های منطقه ای و در راس آنها اسلام آباد، جهت انعقاد آتش بس موقت با ایران التماس کرد.بنابراین، قدر متیقن ماجرا شکست دشمن در جنگ با ایران است. گزاره ای که حتی از سوی منابع غربی نیز کمترین شبهه ای در خصوص آن وجود ندارد.

نکته دوم مربوط به چرایی زمین گیر شدن آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر ایران است. آنچه دشمنان را در مواجهه با کشورمان ناکام گذاشته،عدم شناخت و تحلیل درست از مردم ایران و باورهای دینی و تمدنی آنان است. سردمداران کاخ سفید ، خصوصا ترامپ رئیس جمهور متوهم آمریکا نمی دانستند حاصل ۴۷ سال تحریم و تهدید، چیزی جز تحقق خودکفایی و تاب آوری ایران نیست. بارها در طول ۴۷ سال سپری شده از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن ابزارهای تحریم، اغتشاش، تهدید و حتی جنگ و ترور را علیه ما آزموده و هر بار با واقعیتی تحت عنوان "بعثت مردم"مواجه شده است.مبعوث شدن مردم، برخاسته از یک روند تثبیت شده در لایه های پنهان و آشکار فرهنگی ، تمدنی و انقلابی کشور است که هر بار در بزنگاهها و مقاطع حساس خود را در برابر توطئه دشمنان عیان می سازد. بنابراین، بعثت ملت ایران نه یک اتفاق، بلکه محصول یک روند است. این همان قاعده ایست که دشمن آمریکایی و صهیونیستی درکی در قبال آن ندارند.

نکته سوم مربوط به آینده مبارزه ما با جبهه باطل است. بدون شک آنچه علت موجده انقلاب اسلامی بوده کماکان علت مبقیه آن خواهد بود. علت العلل این موارد، همان اتحاد ملت ایران و تثبت باورها و ارزشهای دینی و تمدنی در ذهن و ضمیر آنهاست. قطعا دشمن پس از شکست نهایی در جنگ تحمیلی سوم ، مجددا سراغ بازتعریف روشهای مواجهه با جمهوری اسلامی ایران ( با استناد به انواع ابزارهای سخت و نرم) خواهد رفت و حتی جا به جایی قدرت میان دموکراتها و جمهوریخواهان در کاخ سفید چنین واقعیتی را تغییر نخواهد داد. بنابراین، جنگ رمضان نقطه پایانی نبرد جبهه حق با جبهه باطل نیست. در چنین شرایطی باید مهندسی و محاسبات و پیش فرضهای دشمن را به خوبی شناخت و خصم قسم خورده این مرز و بوم را با استناد به همین "رویکرد جمعی و شاخص دینی و تمدنی" وادار به تسلیم ساخت.

نکته پایانی مربوط به شکست دشمن در جبهه جنگ نرم با فرزندان غیور این ملت است. اخیرا با ادبیات مختلفی شاهد اذعان شبکه های بیگانه به دست برتر ج.ا.ایران در جنگ روایت ها می باشیم.. این موضوع اولا نشان دهنده فهم درست جبهه فرهنگی انقلاب و دستگاه های حامی آنان در خصوص جایگاه و اهمیت روایت سازی است و ثانیا حاکی از شناخت ابزار موثر در این حوزه می باشد. میم، انیمه، لگو، مداحی و کارهای موسیقیایی که توسط جوانان با استعداد ایران ساخته و پرداخته شده است، نیازمند حمایت و گسترش است. باید دانست که بعضی اوقات روایت دستاوردها مهمتر از اصل دستاورد است و هنر بیان و روایت دستاوردها نیازمند ذائقه شناسی، مخاطب شناسی و استفاده مناسب از ابزار است که خوشبختانه درک درستی از آن ، شکل گرفته است. اتفاقی که ییش از این حتی در جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد آن نبودیم.