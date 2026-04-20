روابط ایران و افغانستان باثبات و رو به گسترش است

به گزارش خبرگزاری مهر. علیرضا بیگدلی قبل از ظهر دوشنبه نشست تخصصی بررسی تعاملات تجاری با بازار افغانستان در اتاق بازرگانی زنجان، گفت: این استان ظرفیت تبدیلشدن به الگویی برای توسعه همکاریهای اقتصادی ایران در منطقه را دارد.
بیگدلی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای داخلی زنجان و افزایش همافزایی میان فعالان اقتصادی، گفت: مشورت، اشتراک دانش و استفاده از فرصتها میتواند مسیر تجاری استان را هموار کند و ما در سفارت و وزارت امور خارجه آماده هرگونه کمک برای پیشرفت این مسیر هستیم.
وی دو هدف کلیدی را برای فعالان اقتصادی استان برشمرد: حل مسائل جاری شرکتها و مشکلات داخلی استان، و توسعه بلندمدت روابط بینالمللی و افزایش شمار تجار فعال در عرصه جهانی.
سفیر ایران در افغانستان با اشاره به ظرفیتهای حمایتی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این وزارتخانه آمادگی دارد تجار و فعالان اقتصادی زنجان را به عنوان سفیران ایران در کشورهای مختلف از جمله هند، چین، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و ترکیه معرفی کند. معرفی از سوی سفارت یا وزارت امور خارجه اعتباری جدی برای درخواستکنندگان ایجاد میکند.
بیگدلی وضعیت روابط ایران و افغانستان را «باثبات و رو به گسترش» توصیف کرد و افزود: موضوعات آبی با توافقات عملی در حال پیشرفت است، مسائل مرزی در آرامش و با همکاری طرفین حلوفصل میشود، و همکاری مؤثری در مقابله با تهدیدات امنیتی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ تهدید جدی علیه ایران از سوی افغانستان مشاهده نمیشود و نگاه جامعه افغانستان به ایران مثبت است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در ادامه بر لزوم شناخت دقیق ظرفیتهای این کشور در حوزه ترانزیت، تجارت، صادرات و واردات تأکید کرد و راهکارهایی از جمله بررسی کارشناسی مسیرهای جایگزین حملونقل (بهویژه ریلی از ترکمنستان)، روشنسازی مسائل مرتبط با تجارت زنجان در حوزه پلیمر، پتروشیمی و نهادههای دامی، بهرهگیری از تجار افغانستانی مقیم ایران، طراحی سفرهای هدفمند یکماهه به چند کشور و اتصال مستقیم تولیدکنندگان زنجانی به مصرفکنندگان نهایی در افغانستان (بهویژه در صادرات خاک روی) را پیشنهاد داد.
بیگدلی تأکید کرد: سفارت ایران در افغانستان آماده است به شناسایی مسائل واقعی، معرفی صرافان معتبر، تجار حوزه نهادههای دامی و پلیمر و همچنین تسهیل ارتباطات تجاری استان کمک کند.
