۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

روابط ایران و افغانستان باثبات و رو به گسترش است

زنجان- سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان وضعیت روابط ایران و افغانستان را باثبات و رو به گسترش اعلام کرد و گفت: موضوعات آبی با توافقات عملی در حال پیشرفت است.

به گزارش خبرگزاری مهر. علیرضا بیگدلی قبل از ظهر دوشنبه نشست تخصصی بررسی تعاملات تجاری با بازار افغانستان در اتاق بازرگانی زنجان، گفت: این استان ظرفیت تبدیل‌شدن به الگویی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران در منطقه را دارد.

بیگدلی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های داخلی زنجان و افزایش هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی، گفت: مشورت، اشتراک دانش و استفاده از فرصت‌ها می‌تواند مسیر تجاری استان را هموار کند و ما در سفارت و وزارت امور خارجه آماده هرگونه کمک برای پیشرفت این مسیر هستیم.

وی دو هدف کلیدی را برای فعالان اقتصادی استان برشمرد: حل مسائل جاری شرکت‌ها و مشکلات داخلی استان، و توسعه بلندمدت روابط بین‌المللی و افزایش شمار تجار فعال در عرصه جهانی.

سفیر ایران در افغانستان با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این وزارتخانه آمادگی دارد تجار و فعالان اقتصادی زنجان را به عنوان سفیران ایران در کشورهای مختلف از جمله هند، چین، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و ترکیه معرفی کند. معرفی از سوی سفارت یا وزارت امور خارجه اعتباری جدی برای درخواست‌کنندگان ایجاد می‌کند.

بیگدلی وضعیت روابط ایران و افغانستان را «باثبات و رو به گسترش» توصیف کرد و افزود: موضوعات آبی با توافقات عملی در حال پیشرفت است، مسائل مرزی در آرامش و با همکاری طرفین حل‌وفصل می‌شود، و همکاری مؤثری در مقابله با تهدیدات امنیتی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: هیچ تهدید جدی علیه ایران از سوی افغانستان مشاهده نمی‌شود و نگاه جامعه افغانستان به ایران مثبت است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در ادامه بر لزوم شناخت دقیق ظرفیت‌های این کشور در حوزه ترانزیت، تجارت، صادرات و واردات تأکید کرد و راهکارهایی از جمله بررسی کارشناسی مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل (به‌ویژه ریلی از ترکمنستان)، روشن‌سازی مسائل مرتبط با تجارت زنجان در حوزه پلیمر، پتروشیمی و نهاده‌های دامی، بهره‌گیری از تجار افغانستانی مقیم ایران، طراحی سفرهای هدفمند یک‌ماهه به چند کشور و اتصال مستقیم تولیدکنندگان زنجانی به مصرف‌کنندگان نهایی در افغانستان (به‌ویژه در صادرات خاک روی) را پیشنهاد داد.

بیگدلی تأکید کرد: سفارت ایران در افغانستان آماده است به شناسایی مسائل واقعی، معرفی صرافان معتبر، تجار حوزه نهاده‌های دامی و پلیمر و همچنین تسهیل ارتباطات تجاری استان کمک کند.

