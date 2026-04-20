۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

صیانت از دستاوردهای انقلاب تداوم راه شهدا است

صیانت از دستاوردهای انقلاب تداوم راه شهدا است

ساری- رئیس کل دادگستری مازندران صیانت از دستاوردهای انقلاب، تداوم راه شهدا دانست و گفت: تکریم خانواده شهدا یک تکلیف و بر همگان واجب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی صبح دوشنبه در دیدار با خانواده شهیدان، ناو سروان «محمد دهقان» و سرباز وطن «سیدعلی احمدنژاد» در ساری با اشاره به رشادت ها و از خودگذشتگی های این دلاورمردان در دفاع از میهن اسلامی در مقابله با تهاجم آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، ایثار و جانفشانی شهدا را عامل اصلی حفظ نظام و انقلاب اسلامی دانست و افزود: امنیت، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک شهدایی است که با نثار جان خود، از کیان این مرز و بوم پاسداری کردند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه تکریم خانواده معزز شهدا یک تکلیف و بر همگان واجب است، بر لزوم حفظ شأن و جایگاه والای خانواده های معزز شهدا به عنوان یک تکلیف مهم تأکید و خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، یک ضرورت انکارناپذیر برای مصونیت جامعه از آسیب های فرهنگی و سیاسی است.

پوریانی همچنین صیانت و پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را وظیفه ای همگانی دانست و اظهار کرد: خانواده شهدا سرمایه های معنوی این نظام هستند و تکریم آنان، تداوم راه پرافتخار شهدا را تضمین می کند؛ همه ما وظیفه داریم با تأسی از سیره آن بزرگواران، از ارزشهای انقلاب حراست کنیم.

