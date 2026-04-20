به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی شجاعی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به بازدید مشترک کارشناسان شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای خراسان جنوبی از مسیر خط انتقال کوثر، گفت: این خط انتقال به طول ۴۰ کیلومتر، آب استحصالی از پنج حلقه چاه جدید در دشت اصفهک را با دبی بیش از ۱۰۰ لیتر در ثانیه به شهر طبس منتقل خواهد کرد.

وی افزود: خط انتقال کوثر با لوله‌های چدن داکتیل در اقطار ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ میلی‌متر اجرا شده و با بهره‌برداری از آن در آینده نزدیک، مشکل کمبود آب شرب شهر طبس رفع و تأمین آب مورد نیاز سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن محقق خواهد شد.

شجاعی بیان کرد: در پی بازدید میدانی کارشناسان از این پروژه، جلسه‌ای در محل امور آب و فاضلاب طبس برگزار شد و در آن، مسائل و چالش‌های موجود در مسیر بهره‌برداری از این طرح مهم بررسی و تصمیم‌های اجرایی لازم اتخاذ شد.