نقشبندی: اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه بین‌ نسلی باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر،سعدی نقشبندی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط در سالن جلسات این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: از مجموع پروندههای بررسیشده، با ۱۹ طرح به مساحت ۷ هکتار و ۴۴۲۵ متر مربع موافقت شد، یک طرح به مساحت ۸ هزار متر مربع به دلیل ضرورت حفظ اراضی کشاورزی و ملاحظات استانی مورد مخالفت قرار گرفت و ۲ پرونده دیگر به مساحت ۷۳۹۸ متر مربع نیز به دلیل نواقص شکلی از دستور کار خارج شد.
وی با تأکید بر حمایت از طرحهای سرمایهگذاری مولد افزود: کمیسیون همواره از طرحهایی که منجر به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی استان شود حمایت میکند، اما در عین حال صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرضرور خط قرمز این مجموعه است.
نقشبندی تصریح کرد: امنیت غذایی و حفظ بستر تولید محصولات کشاورزی از موضوعات راهبردی و ملی است که نباید تحت تأثیر توسعههای نامتوازن قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه کمیسیون تبصره یک ماده یک گفت: این کمیسیون نقش مهمی در مدیریت زمینهای کشاورزی و ساماندهی تغییر کاربریها دارد و تلاش ما ایجاد تعادل میان توسعه زیرساختها و حفاظت از منابع ارزشمند خاک است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد خروجی این جلسات منجر به رونق تولید، افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال پایدار شده و در عین حال از اراضی کشاورزی به عنوان سرمایهای بیننسلی حفاظت شود.
در این جلسه ۲۲ پرونده مربوط به بخشهای کشاورزی، صنعت، راهداری و گردشگری با موضوع تغییر کاربری اراضی به مساحت مجموعاً ۸ هکتار و ۱۸۲۳ متر مربع مورد بررسی قرار گرفت.
