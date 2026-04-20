به گزارش خبرنگار مهر، لیلا محمودی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیامدهای آموزش مجازی اظهار کرد: جایگزینی آموزشهای حضوری با بسترهای مجازی، در برخی موارد موجب افت تحصیلی و دشواری در درک مفاهیم پایه برای دانشآموزان شده است.
وی افزود: در همین راستا، معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با همکاری مرکز خدمات تخصصی کوچینگ کودکان و نوجوانان، طرح «نذر آموزشی» را با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند و تقویت بنیه علمی آنان راهاندازی کرده است.
محمودی با دعوت از فعالان حوزه تعلیم و تربیت ادامه داد: از تمامی مدرسان، دبیران آموزش و پرورش، اساتید دانشگاه و دانشجویان علاقهمند دعوت میشود با پیوستن به این پویش، خدمات آموزشی رایگان به دانشآموزان ارائه دهند.
وی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی در استان بیان کرد: هدف این طرح، ایجاد بستری مناسب با مشارکت نیروهای داوطلب است تا هیچ دانشآموزی به دلیل محدودیتهای مالی یا آموزشی از مسیر موفقیت باز نماند.
سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در تشریح نحوه اجرای طرح گفت: کلاسهای آموزشی در قالب جلسات خصوصی و نیمهخصوصی و با نظارت مستقیم معاونت آموزشی در محل مجتمع آموزشی و فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار میشود تا کیفیت آموزش حفظ شود.
محمودی درباره نحوه مشارکت نیز افزود: علاقهمندان میتوانند مشخصات فردی، حوزه تخصصی تدریس و رزومه خود را از طریق پیامرسان «بله» به شماره اعلامشده ارسال کنند تا پس از بررسی، در این طرح بهکارگیری شوند.
وی خاطرنشان کرد: پویش «نذر آموزشی» فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و کمک به ارتقای سطح علمی دانشآموزان استان است و میتواند بخشی از مشکلات آموزشی آنان را برطرف کند.
