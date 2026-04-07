وقوع سیل خسارت زا به زاوین کلات

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفتح لشگری اظهار کرد: در این حادثه، علاوه بر تخریب راه‌های ارتباطی چندین روستا، یک خودروی نیسان در سیلاب گرفتار شد که خوشبختانه با تلاش به موقع اهالی محلی، سرنشینان آن نجات یافتند. همچنین، خط انتقال آب روستای امیرآباد نیز از این حادثه بی‌نصیب نمانده و آسیب دیده است.

فرماندار شهرستان کلات، با تشریح وضعیت منطقه پس از این بارش‌های سیل‌آسا، اظهار کرد: شهرستان کلات، به ویژه بخش زاوین، به دلیل موقعیت توپوگرافی خاص خود، همواره در معرض خطر سیلاب قرار دارد. وجود دره‌ها و آبراهه‌های متعدد که از میان شهر و روستاها عبور می‌کنند، شدت خسارات در هنگام وقوع سیل را افزایش می‌دهد. متاسفانه، بارش‌های عصر امروز نیز بار دیگر این آسیب‌پذیری را آشکار ساخت.

وی افزود: در پی بارش‌های شدید عصر امروز، شاهد جاری شدن سیلاب در برخی مناطق بخش زاوین بودیم که منجر به خسارت به راه‌های ارتباطی چندین روستا شد. این وضعیت، دسترسی به این روستاها را برای مدتی دشوار کرده بود که بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های امدادی و راهداری به منطقه اعزام شدند تا نسبت به بازگشایی مسیرها و برقراری ارتباط اقدام کنند.

لشگری، همچنین به خسارت وارد شده به زیرساخت‌های منطقه اشاره و بیان کرد: خط انتقال آب روستای امیرآباد نیز بر اثر شدت سیلاب دچار آسیب ‌دیدگی شده است. قطع یا کاهش جریان آب، مشکلات جدی را برای اهالی این روستا به وجود آورد. کارشناسان و نیروهای فنی بلافاصله پس از حادثه برای برآورد میزان خسارت و آغاز عملیات تعمیر و بازسازی خط انتقال آب اعزام شدند تا در اسرع وقت، مشکل تأمین آب اهالی امیرآباد برطرف شود.

فرماندار کلات در ادامه به اقدامات صورت گرفته برای مدیریت بحران و امدادرسانی اشاره کرد و گفت: به محض اطلاع از وقوع حادثه، ستاد مدیریت بحران شهرستان کلات تشکیل جلسه داد و دستورات لازم برای بسیج امکانات و نیروها جهت امدادرسانی به آسیب‌دیدگان و رفع خسارات صادر شد. اولویت اصلی ما در این گونه مواقع، تأمین ایمنی مردم و بازگرداندن راه‌های ارتباطی به وضعیت عادی است.

وی خاطرنشان کرد: میزان خسارت‌های وارده به زیرساخت‌ها توسط کارشناسان در دست بررسی است.