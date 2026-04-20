به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این بانک به واسطه آمادگی و پیش بینی های امنیتی از پیش صورت گرفته، از نخستین ساعات حمله ددمنشانه دشمن آمریکایی و صهیونیستی به کشور، اقدامات اجرایی گستردهای را در دستور کار قرار داد که مشروح آن به شرح زیر است.
بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلاتِ تا سقف ۷ میلیارد ریال
بانک تجارت با توجه به شرایط حادث شده از جنگ تحمیلی سوم، تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلاتی که اصل مبلغ آنها تا سقف هفت میلیارد ریال میباشد، از تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ مشمول بخشودگی جریمه دیرکرد قرار داد.
تمدید خودکار تاریخ انقضای تجارت کارت
کارتهای بانکی مشتریان بانک تجارت در راستای تسهیل خدمات غیرحضوری و تداوم خدمترسانی مطلوب در شرایط جنگ تحمیلی به مدت سه ماه تمدید شد. بر این اساس مشتریانی که تاریخ انقضای کارتهای آنها فروردین، اردیبهشت و خردادماه ۱۴۰۵ است، بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب، از تمدید سه ماهه اعتبار کارتهای خود بهرهمند میشوند.
تعلیق برخی محدودیتهای ناشی از چک برگشتی
در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و عموم مردم در شرایط ویژه اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، برخی محدودیتهای قانونی همچون ممنوعیت دریافت وام، افتتاح حساب جدید یا صدور دستهچک جدید موقتا تعلیق شد. این تصمیم بهمنظور کاهش فشارهای مالی و جلوگیری از محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی این هموطنان اتخاذ شده است.
توزیع اسکناسهای یک میلیون تومانی
بانک تجارت با هدف تامین نیاز مشتریان به نقدینگی در ایام پایان سال و جنگ تحمیلی، توزیع اسکناس با ارزش اسمی یک میلیون تومان را با هدف تکمیل زنجیره تامین اسکناس از طریق شعب منتخب در سراسر کشور را به انجام رساند.
امنیت سایبری و پایداری سرویسها
معاونت فناوری اطلاعات بانک تجارت در چارچوب دستورالعملهای امنیت سایبری، حفظ پایداری سیستمها و سامانههای ارائه خدمات حضوری و غیرحضوری به مشتریان را در دستور کار قرار داد که حاصل آن تداوم و پایداری خدمترسانی به مشتریان بوده است.
بازدید مستمر مدیران از شعب و واحدهای ستادی بانک
مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و معاونین مدیرعامل بانک تجارت و همچنین مدیران شعب استانهای سراسر کشور از نخستین روزهای آغاز جنگ با حضور مستمر در واحدهای ستادی و شعب بانک، روند ارائه خدمت به مشتریان را مورد بررسی و بازدید قرار داده و با ایجاد همدلی و همافزایی میان کارکنان بانک، بر ضرورت حفظ آرامش و ایجاد فضای مناسب خدمترسانی به عموم مردم تاکید داشتند.
راهاندازی پویش «تجارت در مسیر خدمت»
بانک تجارت در ایام جنگ تحمیلی سوم پویش «تجارت در مسیر خدمت» را با هدف ایجاد فضای خبری پویا و اطلاعرسانی مستمر و کارگشا به مشتریان برگزار کرد. در این پویش، اخباری همچون اطلاعرسانی دقیق شعب کشیک بانک در سراسر کشور، بازدید مدیران ارشد از شعب و واحدهای ستادی و مخابره موضوعات امیدبخش با توجه به فضای جامعه صورت پذیرفت.
