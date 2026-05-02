قیمت طلا و سکه در بازار؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۰.۲ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر، بر اساس نرخهای اعلامی، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار امروز به ۲۰ میلیون و ۲۵۷ هزار تومان رسید. همچنین قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۲۰۱ میلیون تومان و سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۲۰۴ میلیون تومان تعیین شده است.
در بازار سبزهمیدان، قیمت نیمسکه بهار آزادی ۱۰۵ میلیون تومان، ربعسکه بهار آزادی ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یکگرمی ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده و با این نرخها به فروش میرسد.
بر اساس این گزارش، هر مثقال طلا در بازار داخلی ۸۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است. در بازارهای جهانی نیز قیمت هر اونس طلا ۴ هزار و ۶۱۴ دلار اعلام شده است.
