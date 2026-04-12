به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر یکشنبه در نشست شورای اداری استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام «جنگ تحمیلی سوم»، اظهار داشت: در نقاط عطف تاریخی هر زمان که این سرزمین با تجاوزات دشمنان مواجه شده است، بوشهر به عنوان پایتخت مقاومت در پیشانی ایستادگی در برابر جبهه باطل بوده و مردمان این دیار همواره در پیشانی دفاع از کیان سرزمین پهناور ایران اسلامی نقش‌آفرینی کرده‌اند.



وی در ادامه افزود: سرداران و شهدای گرانقدری که بوشهر در راه دفاع از سرزمین تقدیم کرده است، گواهی روشن و سندی افتخارآمیز بر این وفاداری خلل‌ناپذیر و روحیه سلحشوری مردمان بوشهر در پاسداشت آرمان‌های والای انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.



فرماندار بوشهر با اشاره به اتفاقات این جنگ، تصریح کرد: ایستادگی در این جنگ، برگ زرین دیگری در کتاب قطور مقاومت‌های ملت بزرگ ایران افزود، حماسه‌ای که در آن جای‌جای بوشهر، از پهنه شهرستان و بندر بوشهر گرفته تا جزیره راهبردی خارگ و تمامی شهرها و روستاهای این منطقه با صلابت و استواری بی‌نظیری در برابر هجمه‌های خصمانه قد علم کردند.



وی با تشریح تدابیر ویژه و راهبردی استاندار بوشهر در حوزه‌های پیش‌بینی و پشتیبانی بحران، خاطرنشان کرد: مدیریت گسترده و میدانی که در جریان این جنگ با راهبری مدبرانه دکتر زارع استاندار محترم بوشهر انجام شد الگویی مثال‌زدنی از مدیریت بحران بود.



فرماندار بوشهر، در ادامه افزود: حضور مستمر میدانی رصد دقیق تحولات و صدور به‌موقع دستورات لازم در حوزه‌های عملیاتی توسط استاندار بوشهر، نقش بسزایی در تثبیت شرایط و هدایت کارآمد امور پشتیبانی بود.



وی با بیان اینکه انسجام دستگاها از ارکان اصلی عبور از شرایط بحرانی جنگی بود، افزود: نکته حائز اهمیت در این کارزار، هم‌افزایی تعامل سازنده و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی نهادهای خدمت‌رسان و دلاورمردان نیروهای نظامی و انتظامی بود این انسجام رویه تحت مدیریت منسجم موجب سرافرازی بیش از پیش ملت شریف ایران و مردم مقاوم بوشهر شد.



فرماندار بوشهر با تأکید بر آمادگی همه‌جانبه ساختارهای اجرایی و اقتصادی پیش از وقوع بحران، بیان کرد: به لطف تمهیدات و سیاست‌گذاری‌های پیش‌دستانه دولت پیش از آغاز تخاصمات، شهرستان بوشهر در حوزه اقتصادی در بالاترین سطح آمادگی قرار داشت.



وی ادامه داد: ذخیره‌سازی و تجهیز کامل انبارهای کالاهای اساسی سبب شد تا در حوزه بازار و تأمین مایحتاج عمومی کمترین تنش و التهابی را شاهد نباشیم، در بخش پشتیبانی مردمی نیز دستگاه‌های اجرایی با تمامی امکانات خدمات مورد نیاز را با بالاترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن به شهروندان ارائه نمودند و در این عرصه از هیچ تلاشی فروگذار نکردند.



فرماندار بوشهر در پایان ضمن تجلیل از روحیه ایثارگری و همبستگی نیروهای امدادی، اعلام کرد: در دشوارترین لحظات جنگ و بلافاصله پس از وقوع حملات ناجوانمردانه، دستگاه‌های خدمت‌رسان و امدادی از جمله اورژانس جمعیت هلال احمر و سازمان آتش‌نشانی، دوشادوش نیروهای مقتدر نظامی و انتظامی با ایثار و ازخودگذشتگی مثال‌زدنی در محل حوادث حاضر می‌شدند و در مسیر خطیر امدادرسانی و صیانت از جان هم‌وطنان از یکدیگر سبقت می‌گرفتند.