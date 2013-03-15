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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۳۲

باقری عنوان کرد:

حمایت از خبرنگاران و نویسندگان در دستور کار اداره ارشاد دشتستان است

حمایت از خبرنگاران و نویسندگان در دستور کار اداره ارشاد دشتستان است

دشتستان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتستان گفت: حمایت از خبرنگاران و نویسندگان در دستور کار اداره ارشاد دشتستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، کرم باقری پنجشنبه‌شب در نشست مسئولان اظهار داشت: برنامه‌های بسیار خوبی در سال جاری از سوی اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان دشتستان برگزار شد و بسیاری از شهرها و روستاهای شهرستان دشتستان شاهد برگزاری این برنامه‌های متنوع بودند.

وی افزود: در زمینه بیمه هنرمندان و نویسندگان و خبرنگاران اقدامات لازم انجام شده و از فعالان این عرصه‌ها انتظار داریم با مراجعه به اداره ارشاد دشتستان نسبت به بیمه خود اقدام کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتستان اضافه کرد: بیمه فعالان قرآن و حافظان و قاریان قرآن نیز از برنامه‌های مهم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتستان است که با تلاش مسئولان عملی شده است.

وی خاطرنشان کرد: کانون‌های فرهنگی هنری اهتمام جدی در ترویج فرهنگ اسلامی دارند و تقویت این کانون‌ها و مجهز کردن آنها به امکانات و تجهیزات لازم از جمله برنامه‌های امسال اداره ارشاد دشتستان بود که با موفقیت انجام شد.

باقری تصریح کرد: برای ایام نوروز و تعطبلات پیش رو نیز برنامه‌ریزی خوبی انجام گرفته که با همکاری سایر مسئولان اجرایی و عملیاتی می‌شوند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتستان از اجرای 30 ویژه‌برنامه فرهنگی در دشتستان در تعطیلات نوروز خبر داد و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، برپایی نمایشگاه کتاب، استقبال از مهمانان نوروزی با برنامه‌های فرهنگی و اعزام اهالی فرهنگ و هنر به اردوهای راهیان نور از جمله این برنامه‌هاست.

باقری بیان کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی و همچنین برگزاری مسابقات قرآنی بصائر نیز از دیگر برنامه‌های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتستان در تعطیلات نوروزی است.

وی یادآور شد: کانون‌های فرهنگی هنری نیز مجری بسیاری از برنامه‌های فرهنگی هستند که امیدوار هستیم با کیفیت مطلوبی اجرایی شوند.
 

کد مطلب 2018897

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