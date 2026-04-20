۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

مدیریت اطلاع‌رسانی صحیح دستگاه‌ها عامل کاهش تنش‌های اجتماعی است

مدیریت اطلاع‌رسانی صحیح دستگاه‌ها عامل کاهش تنش‌های اجتماعی است

اراک- دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: همه نهادهای اجرایی استان موظفند با انجام دقیق وظایف خود از شکل‌گیری هرگونه تنش در جامعه جلوگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله درودگر ظهر دوشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی اظهار کرد: با وجود برخی محدودیت‌ها و نارسایی‌ها، حضور فعال و تلاش میدانی مدیران و کارکنان برخی دستگاه های اجرایی قابل تقدیر است و وضعیت کنونی نتیجه همین تلاش‌ها است.

وی افزود: لازم است در کنار بیان کاستی‌ها و مشکلات، دستاوردها و اقدامات مثبت نیز به‌صورت شفاف برای افکار عمومی تشریح شود.

درودگر تصریح کرد: نادیده گرفتن این موارد می‌تواند منجر به شکل‌گیری برداشت‌های نادرست از وضعیت کشور شود.

دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: در برخی موارد، عدم اطلاع‌رسانی مناسب موجب می‌شود بخشی از جامعه تصویری غیرواقعی از شرایط موجود پیدا کند.

وی تاکید کرد: ضروری است عملکرد دستگاه‌ها و خدمات ارائه‌شده به‌صورت مستمر و دقیق برای مردم بیان شود.

درودگر افزود: طرح مسائل و مشکلات باید در چارچوب‌های تخصصی و از طریق مسئولان مربوطه پیگیری شود تا از ایجاد نگرانی و اضطراب در سطح جامعه جلوگیری گردد.

وی بیان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدماتی، مورد تاکید است و دستگاه قضایی نیز همواره در کنار مجموعه‌های اجرایی قرار دارد و به‌صورت مستمر برای حل مسائل و ارتقای خدمت‌رسانی به مردم همکاری می‌کند.

مقابله با گران‌فروشی و احتکار از اولویت‌های جدی دستگاه‌های نظارتی است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به ضرورت کنترل بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی گفت: برخورد با احتکار، گران‌فروشی و هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها از موضوعات مهمی است که باید با جدیت از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

محسن خیرمند افزود: دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف نقش مهمی در صیانت از حقوق مردم دارند و لازم است نظارت‌ها در بازار به‌صورت مستمر، هدفمند و مؤثر ادامه یابد.

وی با تأکید بر اهمیت ایجاد تعادل در فضای اطلاع‌رسانی بازار تصریح کرد: طرح «کاسب منصف» با هدف معرفی فروشندگان قانون‌مدار و خوش‌حساب به جامعه طراحی و اجرا شده است تا در کنار برخورد با متخلفان، از فعالان اقتصادی درست‌کار نیز حمایت و تقدیر شود.

وی افزود: این طرح می‌تواند ضمن افزایش شفافیت در بازار، به اعتمادسازی عمومی کمک کند و زمینه تمایز میان اصناف متخلف و متعهد را برای مردم فراهم سازد.

