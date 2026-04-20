به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله درودگر ظهر دوشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی اظهار کرد: با وجود برخی محدودیتها و نارساییها، حضور فعال و تلاش میدانی مدیران و کارکنان برخی دستگاه های اجرایی قابل تقدیر است و وضعیت کنونی نتیجه همین تلاشها است.
وی افزود: لازم است در کنار بیان کاستیها و مشکلات، دستاوردها و اقدامات مثبت نیز بهصورت شفاف برای افکار عمومی تشریح شود.
درودگر تصریح کرد: نادیده گرفتن این موارد میتواند منجر به شکلگیری برداشتهای نادرست از وضعیت کشور شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: در برخی موارد، عدم اطلاعرسانی مناسب موجب میشود بخشی از جامعه تصویری غیرواقعی از شرایط موجود پیدا کند.
وی تاکید کرد: ضروری است عملکرد دستگاهها و خدمات ارائهشده بهصورت مستمر و دقیق برای مردم بیان شود.
درودگر افزود: طرح مسائل و مشکلات باید در چارچوبهای تخصصی و از طریق مسئولان مربوطه پیگیری شود تا از ایجاد نگرانی و اضطراب در سطح جامعه جلوگیری گردد.
وی بیان کرد: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و خدماتی، مورد تاکید است و دستگاه قضایی نیز همواره در کنار مجموعههای اجرایی قرار دارد و بهصورت مستمر برای حل مسائل و ارتقای خدمترسانی به مردم همکاری میکند.
مقابله با گرانفروشی و احتکار از اولویتهای جدی دستگاههای نظارتی است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به ضرورت کنترل بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی گفت: برخورد با احتکار، گرانفروشی و هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمتها از موضوعات مهمی است که باید با جدیت از سوی دستگاههای مسئول پیگیری شود.
محسن خیرمند افزود: دستگاههای نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف نقش مهمی در صیانت از حقوق مردم دارند و لازم است نظارتها در بازار بهصورت مستمر، هدفمند و مؤثر ادامه یابد.
وی با تأکید بر اهمیت ایجاد تعادل در فضای اطلاعرسانی بازار تصریح کرد: طرح «کاسب منصف» با هدف معرفی فروشندگان قانونمدار و خوشحساب به جامعه طراحی و اجرا شده است تا در کنار برخورد با متخلفان، از فعالان اقتصادی درستکار نیز حمایت و تقدیر شود.
وی افزود: این طرح میتواند ضمن افزایش شفافیت در بازار، به اعتمادسازی عمومی کمک کند و زمینه تمایز میان اصناف متخلف و متعهد را برای مردم فراهم سازد.
