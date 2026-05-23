به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید جزایی بعدازظهر شنبه در بازدید از شعب دادگاه و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان اظهار کرد: تکریم اربابرجوع، رعایت نظم اداری و اهتمام جدی به اجرای دقیق وظایف قانونی باید بهعنوان یک رویکرد مستمر در دستور کار مجموعههای قضایی قرار گیرد و مبنای ارزیابی عملکرد کارکنان باشد.
وی افزود: تحقق ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی در گرو برنامهریزی دقیق، تقویت انضباط اداری و پیگیری مستمر و مؤثر امور مراجعان است که باید بهصورت جدی در همه بخشها مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام جزایی تصریح کرد: برنامهریزی دقیق، اولویتبندی پروندههای قدیمی و استفاده از همه ظرفیتها باید زمینه رسیدگی سریعتر و مؤثرتر به پروندهها باشد.
وی با تأکید بر پیگیری مصوبات و استمرار بازدیدهای میدانی افزود: این اقدامات زمینهساز ارتقای خدمات قضایی، تقویت امنیت اقتصادی و افزایش رضایتمندی مردم دلیجان و تحقق عدالت کارآمد خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: ضرورت رصد دقیق تحرکات اقتصادی، شناسایی گلوگاههای قاچاق و برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی مورد تأکید است و باید بهطور جدی در دستور کار متولیان قرار گیرد.
وی گفت: با توجه به موقعیت ترانزیتی دلیجان، نظارت میدانی مستمر و مقابله قاطع با مفاسد اقتصادی، اولویت دستگاههای مسئول استان مرکزی قرار گیرد.
