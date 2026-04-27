به گزارش خبرنگار مهر، حسن خزاییپور ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان محلات اظهار کرد: حضور گسترده و مسئولانه مردم محلات که موجب شکلگیری انسجام ملی شد، قابل تقدیر است.
وی افزود: همانگونه که رهبر شهیدمان فرمودند، مردم ما در زمان لازم وارد میدان میشوند، همچنین باید به مقام ۳۳۰ شهید دفاع مقدس و ۱۷ شهید شهرستان محلات در جنگ رمضان ادای احترام کنیم چرا که امروز هرگونه اقتدار در کشور بهواسطه خون شهداست و همه ما مدیون آنان هستیم.
فرماندار شهرستان محلات گفت: مسئولان باید قدردان مردم باشند که پای انقلاب و نظام ایستادهاند و دولت نیز با اقدامات پیشدستانه تلاش کرده است آرامش عمومی، نظم بازار و تأمین کالاهای اساسی حفظ شود، گرچه در برخی حوزهها ازجمله صنایع شیمیایی و پتروشیمی آسیب وارد شد، اما دولت تمام توان خود را برای رفع کمبودها بهکار گرفته است.
خزاییپور تصریح کرد: نیروهای مسلح کشور با توان بالا وارد عمل و میدان دفاع شدند و امروز یکی از قدرتمندترین مجموعههای نظامی جهان شناخته میشوند، دشمن با همه امکانات تلاش داشت ظرف ۷۲ ساعت کشور را دچار اختلال کند، اما اقتدار نیروهای مسلح و همراهی مردم اجازه تحقق این هدف را نداد و همانطور که شاهد هستیم در ۵۷ روز اخیر نیز دشمن ناچار به اعتراف درباره ناکامی خود شده است.
وی افزود: انتظار است رؤسای ادارات با تواضع و اولویت قرار دادن رضایتمندی مردم خدمات خود را ارائه دهند و و چنانچه امور مردم معمولاً طی چند روز انجام میشود، در صورت امکان یکروزه انجام شود زیرا خدمترسانی در این شرایط سخت ارزشمند است و ثبت خواهد شد.
فرماندار شهرستان محلات گفت: تأکید میکنم مسئولان با حضور خود در تجمعات و مراسمها موضوع انسجام ملی را تبیین کنند، در حوزه دیپلماسی نیز تیم مذاکرهکننده از صادقترین نیروهای نظام هستند و از مواضع کشور دفاع خواهند کرد، بنابراین یکصدایی مسئولان در حمایت از این مسیر ضروری است.
خزایی پور تاکید کرد: انتظار میرود دستگاهها برنامهریزی خود را بر اساس تحقق شعار سال تنظیم کنند و از تبدیل شعار سال به یک عنوان تشریفاتی پرهیز شود، اقتصاد ملی در سایه امنیت و وحدت ملی قابل تحقق است و باید در برنامهریزیها لحاظ شود.
وی ادامه داد: اکنون کشور در دوران آتشبس قرار دارد اما جنگ پایان نیافته و آمادگی صددرصدی دستگاهها در این روزهای اخیر ضروری است و دستگاههای اجرایی نباید شرایط جنگی را بهانه کاهش خدمات کنند و پروژههای عمرانی نیز باید با نظارت دقیق و بدون تأخیر انجام شود.
خزایی پور با اشاره به تجهیز نانواییهای شهرستان محلات به سوخت دوم اظهار کرد: با توجه به احتمال وقوع بحران و قطع زیرساختها، ضرورت دارد نانواییها به سوخت دوم مجهز شوند و از ۵۲ نانوایی شهرستان، تنها ۱۴ واحد دوگانهسوز هستند و برای نانواییهای باقیمانده تسهیلات بانکی و شرایط اقساطی فراهم شده است.
وی افزود: در خصوص تشکیل کمیتههای محلهمحور در سطح شهرستان محلات نیز ابلاغیه استانداری صادر شده و لازم است ادارات شهرستان در ارائه خدمات از ظرفیت این کمیتهها استفاده کنند و گزارش عملکرد نیز باید طی دو هفته آینده به فرمانداری ارسال شود.
