نورالهی: ۱۱۰ اکیپ بازرسی مشترک برای رصد بازار استان مرکزی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نوراللهی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان و طرح نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان و عید نوروز استان مرکزی اظهار کرد: بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان در اولویت برنامه‌های نظارتی و بازرسی قرار دارند.

وی افزود: این اقلام شامل مواد غذایی، خشکبار، پوشاک و برخی خدمات صنفی می باشد که در اولویت برنامه‌های نظارتی دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است.

نورالهی تصریح کرد: به‌منظور تسهیل اجرای طرح، ناوگان مورد نیاز، گشت‌های مشترک از سوی تعزیرات تأمین شده است.

وی ادامه داد: در این زمینه مسئولیتی متوجه سایر دستگاه‌ها نخواهد بود تا روند نظارت‌های تخصصی آنان بدون وقفه ادامه یابد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تاکید کرد: امسال با دستور استاندار مرکزی، رزمایش نمادین نظارت بر بازار در محل استانداری برگزار خواهد شد تا همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی افزایش یابد.

وی افزود: مطابق مصوبات ستاد تنظیم بازار استان مرکزی، جهاد کشاورزی موظف به اعلام روزانه قیمت مرغ است و تمامی واحدهای توزیعی موظف به رعایت قیمت مصوب می‌باشند.

نورالهی بیان کرد: با تصمیمات اتخاذ شده و حضور معاون اقتصادی استاندار، فرمانداران مسئول کمیته اقدام مشترک شهرستان‌ها شده‌اند تا نظارت‌ها در سطح شهرستان‌ها با انسجام و هماهنگی کامل اجرا شود.

وی با اشاره به تشکیل ۱۱۰ اکیپ بازرسی مشترک برای رصد بازار استان مرکزی گفت: آموزش و توانمندسازی بازرسان، از جمله دوره‌های آموزشی برای شناسایی تخلفات صنفی و کنترل کیفیت کالاها، به‌صورت مستمر انجام خواهد شد تا اثربخشی اکیپ‌های نظارتی افزایش یابد.