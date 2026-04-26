به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، هفته جهانی واکسیناسیون فرصتی است برای یادآوری یکی از مؤثرترین دستاوردهای علم پزشکی در پیشگیری از بیماریهای واگیر؛ اقدامی که هر سال جان میلیونها نفر را در سراسر جهان نجات میدهد و واکسیناسیون نهتنها از شیوع بیماریهای خطرناک جلوگیری میکند، بلکه با کاهش بار نظام سلامت، زمینه ارتقای کیفیت زندگی و سلامت عمومی را فراهم میسازد.
مسعود مردانی، فوقتخصص بیماریهای عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به وضعیت بیماریهای واگیر قابل پیشگیری گفت: بیماریهای عفونی که با واکسن قابل پیشگیری هستند، در صورت پوشش مناسب واکسیناسیون میتوانند بهطور قابلتوجهی کنترل شوند و حتی در برخی موارد به مرحله حذف برسند. در ایران نیز با اجرای برنامههای ایمنسازی گسترده، بسیاری از این بیماریها کنترل شدهاند و واکسنها بهصورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفتهاند.
وی افزود: بهعنوان نمونه، بیماری هپاتیت B از سال ۱۳۷۲ وارد برنامه واکسیناسیون کشور شده و همین موضوع باعث شده است که در جمعیت زیر ۳۰ تا ۴۰ سال، عملاً مورد قابلتوجهی از این بیماری مشاهده نشود، چراکه همه افراد علیه آن واکسینه شدهاند. این تجربه مشابه اقداماتی است که در بسیاری از کشورهای دنیا انجام شده است.
مردانی با اشاره به اضافه شدن واکسنهای جدید به برنامه ایمنسازی کشور گفت: واکسن آنفلوانزا در سالهای اخیر به برنامه ملی اضافه شده است، این بیماری یکی از علل شایع عفونتهای شدید در کودکان بهشمار میرود و واکسیناسیون علیه آن میتواند نقش مهمی در کاهش ابتلا، کاهش بستری در بیمارستانها و کاهش مصرف منابع درمانی داشته باشد.
وی تأکید کرد: هدف اصلی از گسترش واکسیناسیون، کاهش ابتلا در کودکان و جوانان، کاهش اشغال تختهای بیمارستانی و هدایت منابع به سمت پیشگیری بهجای درمان است.
واکسن آنفولانزا؛ چه کسانی باید تزریق کنند؟
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره واکسن آنفولانزا نیز اظهار داشت: در حال حاضر بحث تزریق این واکسن مطرح است و باید تأکید کرد: تزریق آن برای همه افراد ضروری نیست، اما برای گروههای پرخطر حتماً توصیه میشود. بیماران قلبی، ریوی، افرادی که جراحی قلب انجام دادهاند یا پیوند عضو شدهاند، بیماران دیابتی و افرادی که دچار ضعف سیستم ایمنی هستند، باید این واکسن را دریافت کنند.
وی افزود: بهترین زمان تزریق واکسن آنفولانزا، اوایل پاییز و در ماههای شهریور و مهر است تا بدن فرصت کافی برای ایجاد ایمنی داشته باشد.
مردانی در پایان درباره وضعیت بیماریهای عفونی در فصل بهار گفت: با تغییر فصل و گرمتر شدن هوا، میزان عفونتهای ویروسی دستگاه تنفسی کاهش مییابد، اما در مقابل، عفونتهای گوارشی افزایش پیدا میکند، در این فصل، استفراغهای ویروسی بهویژه در کودکان شایعتر است و در برخی موارد منجر به بستری شدن آنها میشد، همچنین آلرژیهای فصلی ناشی از گرده گیاهان و سایر مواد حساسیتزا نیز در این زمان افزایش پیدا می کند.
