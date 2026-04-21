کشف خودروی سرقتی در همدان؛ ۲ سارق دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدبیگی از کشف یک دستگاه خودرو سرقتی و دستگیری سارقان خبر داد و اظهار کرد: ماموران گشت ویژه پلیس آگاهی استان حین گشت زنی در حوالی آرامگاه باباطاهر به یک دستگاه خودرو پراید مشکوک که پس از استعلام، مشخص شد که خودرو دارای سابقه سرقت از شهر همدان است.

وی افزود: راننده خودرو به محض مشاهده ماموران از محل متواری شده که پس از تعقیب و اعلام هشدار ایست، با اقدامات پلیسی خودرو متوقف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان با اشاره به اینکه سارقین که ۲ نفر بودند با رها کردن خودرو از محل متواری شده و در نتیجه با تلاش ماموران گشت پلیس آگاهی دستگیر شدند، افزود: در بازرسی از داخل خودرو مقداری طلا، مدارک و مواد مخدر نیز کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان به شهروندان توصیه کرد هشدار ها و توصیه های پلیس را جدی گرفته و با انجام اقدام های پیشگیرانه از سرقت خودرو و ...توسط سارقان و مجرمان حرفه ای جلوگیری کنند.