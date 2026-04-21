به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز سه شنبه در آیین تجلیل از داوطلبان هلالاحمر و رونمایی از پهپادهای جدید این نهاد، با تاکید بر شتابگیری نهضت نوسازی ماشینآلات و تجهیزات زیرساختی در دستگاههای اجرایی، از ارتقای بیسابقه توان لجستیکی جمعیت هلالاحمر و خرید تجهیزات پیشرفته امدادی در بازه زمانی جنگ رمضان خبر داد.
وی نوسازی بخش امدادی را راهبردیترین اولویت استان در یک سال گذشته دانست و افزود: تجهیز این نهاد به ابزارهای بهروز نظیر دستگاههای زندهیاب و آواربردار، ضرورتی انکارناپذیر برای ارتقای ضریب امنیت و سلامت شهروندان است.
رحمانی همچنین با اشاره به دستاوردهای لجستیکی در دوران جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، با خرید چندین دستگاه آمبولانس و ماشینآلات زیرساختی، مسیر توسعهای چندساله را در چند ماه پیمودیم و این امکانات نهتنها برای مدیریت بحران در زمان جنگ، بلکه برای ارائه خدمات باکیفیت به مردم در دوران پس از جنگ نیز سرمایهای ماندگار خواهد بود.
استاندار آذربایجانغربی با فراخوان مدیران به اصلاح رویکردها و بهرهگیری از فرصتهای توسعهای، افزود: تمامی دستگاهها باید برای تبدیل آذربایجان غربی به استان پیشرو در سطح کشور مهیا شوند.
رحمانی همچنین اضافه کرد: آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران و نهادهای امدادی در طول دو جنگ اخیر، مانع از بروز آسیبهای جدی به مردم شد و این سطح از هوشیاری باید تداوم یابد.
وی با قدردانی از درخشش هلالاحمر در ماموریت های اخیر، این نهاد را مأمن و محل امید مردم توصیف کرد و افزود: جایگاه خدمت صادقانه به انسانها در پیشگاه الهی بسیار والاست و هلالاحمر با ایثارگری اعضای خود، به شایستگی در این مسیر گام برداشته است.
در ادامه با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی از سه پهپاد پیشرفته امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان رونمایی شد.
بالا بردن سرعت عملیات جستجو و نجات و قدرت دوربین های حرارتی و لیزری و دید در شب این پهپادها از جمله ویژگی های این سه پهپاد امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان است.
نظر شما