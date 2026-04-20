آیین پایانی هفته هنر انقلاب اسلامی خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر آئین اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی خوزستان عصر امروز دوشنبه با حضور خانواده شهید حجت الاسلام هادی استاد از شهدای جنگ رمضان، خانواده هنرمند بسیجی شهید علیرضا غرباوی، جمعی از مسئولان و هنرمندان در سینما ساحل اهواز برگزار شد.

حجت‌الاسلام سید محمدهادی شفیعی در این مراسم، با گرامیداشت یاد سید شهدای اهل قلم و مرحوم عبدالرضا حیاتی هنرمند فقید و از نسل اول هنرمندان انقلاب اسلامی، اظهار کرد: آنچه امروز درباره آن سخن می‌گوییم و به پاس آن گرد هم آمده‌ایم، حاصل سال‌ها تلاش و مجاهدت افرادی است که بسیاری از آنان امروز در میان ما نیستند اما آثارشان مسیر هنر انقلاب را روشن کرده است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان با بیان اینکه سال گذشته به لحاظ اقدامات و وقایع فرهنگی یکی از دشوارترین و در عین حال پیشروترین سال‌های هنر انقلاب در استان بوده است، گفت: از ابتدای سال تا پایان آن حوادث پیوسته ای داشتیم و تقریباً هیچ رویدادی نبود که بخواهیم به‌صورت عادی برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

وی افزود: عمده وظیفه ما بازتاب فعالیت‌های جبهه انقلاب در خورستان بود که این کار نسبت به سال‌های گذشته بسیار سخت بود.

رئیس حوزه هنری خوزستان ضمن قدردانی از هنرمندان، مجموعه‌داران و حامیانی که در تبیین و انتشار فعالیت‌های فرهنگی نقش‌آفرینی کردند، تصریح کرد: با وجود همه محدودیت‌ها این افراد همراه ما بودند و در بسیاری موارد، بار اصلی کار را بر دوش کشیدند به گونه ای که می توان گفت هنرمندان خوزستانی در هیچ شرایطی از تولید اثر هنری برای جبهه انقلاب اسلامی دست نکشیدند.

حجت‌الاسلام شفیعی همچنین گفت: در سه سال گذشته مدیریت این مجموعه بر عهده محمد شهباز بود و دغدغه حمایت از هنرمندان کمتر دیده‌شده را با جدیت دنبال کردند.

وی به تلاش‌های عوامل اجرایی مراسم امسال اشاره و اظهار کرد: دوستان ما در مجموعه حوزه هنری و هنرمندان همراه، شبانه‌روز برای برگزاری شایسته این برنامه زحمت کشیدند و نگاهشان به مراسم، نگاهی مسئولانه و از سر اخلاص بود.

رئیس حوزه هنری خوزستان در خصوص مبنای انتخاب چهره سال هنر انقلاب گفت: در جمع‌بندی آثار، تلاش کردیم شخصیت هنرمند انقلاب اسلامی را نه به‌صورت انتزاعی، بلکه در میدان واقعی فعالیت‌های فرهنگی بررسی کنیم؛ اینکه هنرمند تا چه اندازه در تربیت هنرمندان دیگر نقش داشته، چه میزان اثر متناسب با میدان انقلاب تولید کرده و چقدر نسبت به هدایت و راهبری دیگر آثار احساس مسئولیت داشته است.

حجت‌الاسلام شفیعی با بیان اینکه بضاعتمان در برابر تلاش‌ها و اخلاص دوستان اندک است، ابراز امیدواری کرد که خداوند متعال به تمام قدم‌ها، حرکت‌ها و تلاش‌های هنرمندان این جبهه عنایت ویژه عطا بفرماید.

در ادامه این مراسم حامد صافی از شاعران انقلابی استان خوزستان، اشعاری را با موضوع ایران و رهبر شهید انقلاب اسلامی قرائت کرد.

همچنین از خانواده های شهید هادی استاد و شهید علیرضا غرباوی تجلیل و پرتره این دو شهید بزرگوار اثر مریم دباغ هنرمند خوزستانی رونمایی شد.