«ایران» قدرت چهارم دنیا در برابر آمریکای رو به افول

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر دوشنبه در جمع مدیران و دانش‌آموزان مرکز علمی آموزشی «آرمان روشن» در دفتر خود با بیان ضرورت فرمانبرداری از اوامر الهی و دوری از نواهی الهی بیان کرد: عبارت «لا تَهِنُوا» یعنی در کارتان محکم باشید چه در برابر دشمن نظامی، چه دشمن اقتصادی و چه دشمن فرهنگی. خداوند از ما خواسته که از پیامبران و ائمه(ع) اطاعت کنیم و در راه او سست نشویم و غمگین نباشیم. اگر بی‌مهری شد، امکانات کم بود، موانع پیش آمد، انسان با دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مستحکم‌تر و خبره تر می‌شود و چالش‌ها و مشکلات و راه عبور از آنها را تجربه می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه شرط برتری مؤمنان ایمان قوی است، گفت: اسلام، دوگانه علم و ایمان را ارزش می‌نهد. پیامبر اکرم(ص) فرمودند «طَلَبُ اَلْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی‌ کُلِّ مُسْلِمٍ أَلاَ وَ إِنَّ اَللَّهَ یُحِبُّ بُغَاةَ اَلْعِلْمِ» طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است و خداوند طالبان علم را دوست دارد. اما علم باید در چه جهتی مصرف شود؟ این ایمان و اعتقاد است که علم را جهت می‌دهد و برای آن هدف تعیین می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با یادآوری الگوهای بی‌نظیری مانند شهید چمران که با وجود بالاترین درجات دنیایی در آمریکا، آنجا را ترک و برای فعالیت‌های انقلابی به لبنان سفر کرد، گفت: امروز غربی‌ها نیز از علم، تخصص، امکانات و تجهیزات بسیاری برخوردارند، اما سوال این است که آن‌ها را در چه مسیری به کار گرفته‌اند

مطیعی ادامه داد: آنچه مهم است جهت‌دهی علم توسط ایمان است. اگر کسی برای دنیا و رفاه در زندگی درس بخواند هدف را گم کرده است، اما اگر مانند شهید چمران برای ابدیت کار کند، دنیا را مزرعه آخرت می‌بیند!

وی با تأکید بر وظایف دانشجویان و دانش‌آموزان در ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در دنیا گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی(ره) نیز موافق بودند که برخی استعدادهای برتر علمی، برای ادامه تحصیل و دریافت جدیدترین علوم و فناوری‌های دنیا به دیگر کشورها سفر کنند و پس از آن به ایران بازگردند تا به پیشرفت بیش از پیش میهن خود کمک کنند اما برخی افراد، مقهورِ امکانات و تجهیزات زندگی مادی در غرب می‌شوند و هدف و آرمان واقعی خود را فراموش می‌کنند!

امام جمعه سمنان در ادامه به تبیین جایگاه نظام ولایت‌فقیه پرداخت و گفت: انقلاب اسلامی ایران در مقابل دو قطبی سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم و کمونیسم یا سوسیالیسم که غرب و شرق جهان را تقسیم کرده بودند، یک بنیان جدید به نام حکومت ولایی را معرفی کرد، در شرایطی که هیچ‌کدام از ابرقدرت‌های دنیا باور نداشتند که انقلاب اسلامی به این سرعت پیروز شود!

مطیعی ادامه داد: امروز قدرت‌های جهانی، ایران را به عنوان «قدرت چهارم دنیا» می‌شناسند در حالی که هر روز افول بیش از پیش آمریکا را مشاهده می‌کنند. هنر امام راحل(ره) این بود که نظریه ولایت‌فقیه را به مَنصه ظهور رساند و اجرایی کرد. امروز باید مبانی متعالی ولایت‌فقیه را پس از شهادت رهبر امت(ره) بیش از پیش پاس بداریم.