«مشارکت جوامع محلی» کلید حفظ انفال است؛ آموزش همیاران طبیعت در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی بعد از ظهر دوشنبه در پانزدهمین نشست شورای راهبری حفاظت سازمان واداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در این اداره کل صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی را امانتی ملی دانست و ابراز کرد: مسئولیت حفاظت از انفال با هیچ‌گونه تعارف و اغماضی همراه نیست و مدیران باید با اقتدار و در چارچوب قانون عمل کنند.

وی بر ضرورت هم‌افزایی، پیگیری مستمر برنامه‌ها و ارتقای جایگاه یگان حفاظت منابع طبیعی در سطح استان تأکید کرد.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با اشاره به تلاش شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت گفت: منابع طبیعی برای حفظ انفال و مقابله با قاچاق چوب و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی بصورت شبانه روز در خدمت مردم است.

رهایی مشارکت جوامع محلی را مهم‌ترین عامل پیشگیری از حریق در جنگل‌ها و مراتع عنوان کرد و آموزش دهیاران، اعضای شورای روستایی، کوهنوردان و همیاران طبیعت را در این زمینه ضروری دانست.