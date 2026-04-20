به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور عصر امروز دوشنبه در جریان بازدید از مزارع شهرستان دلفان با اشاره به گستردگی اراضی شیب‌دار در سطح شهرستان بر اهمیت حفاظت از خاک و استفاده از روش‌های اصولی تأکید کرد و ترویج کشت در خلاف جهت شیب را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی و مهم مدیریت زراعت معرفی کرد.

وی با اشاره به مزایای این روش شامل کاهش فرسایش خاک، افزایش نفوذپذیری آب و حفظ رطوبت، ابراز امیدواری کرد که همکاران شهرستان دلفان باتوجه‌به گستردگی اراضی شیب‌دار در منطقه، در سال آینده به‌صورت ویژه برای ترویج این موضوع اقدام کنند.

مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: باتوجه‌به اهمیت توسعه زنجیره تولید بذر نخود در نورآباد، افراد و یا شرکت‌های واجد شرایط به‌عنوان شرکت بذری معرفی شوند تا پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوز، در مسیر تولید بذر نخود با مدیریت زراعت سازمان همکاری داشته باشد.

محمدی‌پور، بیان داشت: باتوجه‌به اینکه در جریان بازدید از مزارع غلات، آفت لارو سوسک قهوه‌ای مشاهده شده است بر لزوم اقدام فوری و مؤثر برای کنترل و مدیریت این آفت تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی همکاران شهرستان برای جلوگیری از گسترش آن و کاهش خسارات احتمالی به محصولات شد.