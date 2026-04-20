آیین تجلیل از ۲ خدمه ناو دنا در اراک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در آیین تجلیل و استقبال از ۲ ناوبان دنا اظهار کرد: افتخارآفرینی ناوبان‌ دوم مهدی غنی‌پور و حسین جوانمرد، نمادی از تربیت خانوادگی و خدمت بی‌منت به میهن است.

محمدعلی اله دادی افزود: حضور فرزندان این سرزمین در بالاترین سطوح خدمت نظامی، جلوه‌ای از تلاش، تعهد و تربیت ارزشمند خانواده‌های متعهد است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با تبریک به خانواده‌های محترمِ نیروهای ناودنا گفت: آرامش و آسایش ما، مرهون جان‌فشانی‌های دلاورمردانی است که در عرصه‌های مختلف از جمله ناوگان دریایی (ناو دنا) و نیروی زمینی و هوایی، با ایثار و رشادت، امنیت این مرز و بوم را تأمین کرده‌اند.

وی گفت: بهزیستی به عنوان نهادی که رسالت آن خدمت به خانواده‌های نیازمند و ایثارگر است، متعهد است که در حد مقدورات و توان خود، باری از دوش خانواده‌های معزز این دلاورمردان بردارد.

در این مراسم، با اهدای لوح سپاس از سوی مدیرکل بهزیستی استان از تلاش‌ها و شایستگی‌های ناوبان‌دوم عرشه مهدی غنی‌پور و محمد حسین جوانمرد تجلیل به عمل آمد.

ناو دنا، میهمان نیروی دریایی هند بود که در روز ۱۳ اسفند در آب‌های بین‌المللی و بدون هشدار توسط زیردریایی آمریکایی هدف قرار گرفت.

این ناو دارای ۱۳۶ نفر خدمه بود که ۱۰۴ نفر آن‌ها به شهادت رسیدند.

همچنین ۳۲ نفر از کارکنان این ناو مجروح شدند که در بیمارستانی در سریلانکا تحت مداوا قرار گرفتند و بعد از مدتی به ایران بازگشتند.