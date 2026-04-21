درویشی: پویش ملی «کنار مردم» تا پایان جنگ تحمیلی تمدید شد

مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر از تمدید پویش ملی «کنار مردم» تا پایان جنگ تحمیلی سوم خبر داد و اظهار کرد: این پویش با هدف اصلی ثبت و بازتاب روایت‌های مردمی از تداوم خدمت‌رسانی در شرایط سخت جنگی و همچنین مستندسازی جلوه‌های بی‌نظیر ایثار و همدلی در «جنگ رمضان» برنامه‌ریزی شده و هم‌اکنون در حال اجراست.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در تشریح بیشتر اهداف این رویداد، عنوان کرد: پویش ملی «کنار مردم» با هدف گردآوری و ثبت روایت‌های ناب مردمی از استمرار خدمات اجتماعی، فعالیت‌های داوطلبانه و همچنین نقش‌آفرینی مؤثر نهادهای حمایتی در شرایط ویژه و بحران طراحی و اجرا شده است و با تمام توان تلاش دارد تا تصویر روشنی از همبستگی و انسجام اجتماعی را در این مقطع حساس ارائه دهد.

وی در ادامه با اشاره به تنوع در پذیرش آثار ارسالی افزود: این پویش به منظور مشارکت حداکثری مخاطبان، در قالب‌های مختلفی شامل ویدئو و مستند کوتاه (یک تا سه دقیقه)، روایت مکتوب و خاطره (حداکثر ۵۰۰ کلمه)، فایل صوتی و پادکست (یک تا سه دقیقه) و عکس‌نوشت (تصویر به همراه متن روایت) پذیرای آثار علاقه‌مندان و دغدغه‌مندان است.

درویشی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار به این رویداد تمدید شده و تا پایان جنگ تحمیلی سوم تعیین شده است، تصریح کرد: شرکت‌کنندگان محترم باید دقت داشته باشند که آثار خود را حتماً به همراه مشخصات دقیق فردی شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، استان محل خدمت و شماره تماس ارسال کنند تا در فرآیند بررسی با مشکلی مواجه نشوند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در پایان سخنان خود راه‌های ارتباطی برای دریافت آثار را اعلام کرد و ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار ارزشمند خود را به راحتی از طریق شماره تلفن ۰۹۱۷۶۰۴۰۶۴۷ و یا با استفاده از پیام‌رسان داخلی «بله» به شناسه کاربری @kenaremardom ارسال کرده و در این اقدام ملی و ماندگار مشارکت کنند.