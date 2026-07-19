مسئولان شهرستان گناوه از طرح قرآنی «حلیه» بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر یکشنبه در این بازدید ضمن ارزیابی دستاوردهای طرح قرآنی «حلیه»، بر ضرورت تبدیل آموزههای قرآنی به یک جریان پویا در زندگی فردی و اجتماعی و اهمیت ترویج این آموزههای نورانی در میان نسل جوان تاکید کرد.
فرماندار گناوه با اشاره به نقش کلیدی طرحهای نوین قرآنی در ترویج فرهنگ دینی گفت: آموز قرآن نباید تنها در قالب آموزشهای نظری باقی بماند، بلکه باید تلاش کنیم تا با استفاده از برنامههایی مانند طرح حلیه، معارف حیاتبخش آن در متن زندگی روزمره مردم و به ویژه نسل جوان جریان یابد.
وی در ادامه با تقدیر از دستاندرکاران این طرح قرآنی، افزود: هر چه پیوند میان سبک زندگی مردم با مفاهیم قرآن کریم عمیقتر شود، آسیبهای اجتماعی کاهش یافته و نشاط معنوی در جامعه ارتقا خواهد یافت.
وی افزود: حمایت از برنامههایی که با هدف ارتقای سطح دانش قرآنی و معنوی اجرا میشوند، همواره در دستور کار ستاد اجرایی شهرستان قرار دارد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی و دبیر شورای گسترش و توسعه قرآنی شهرستان گناوه نیز با اشاره به اهداف راهبردی طرح «حلیه»، توضیح داد که این طرح با تمرکز بر آموزش صحیح و کاربردی قرآن کریم، سعی در ایجاد تحولی در سبک زندگی مذهبی مخاطبان دارد.
حجت الاسلام علی محمدی همچنین از مشارکت فعال فعالان حوزه فرهنگی در پیشبرد این مسیر قدردانی کرد.
در این دیدار، مسئولان شهرستان ضمن گفتگو با مربیان و قرآنآموزان، از نزدیک در جریان روند فعالیتها، چالشها و نیازهای طرح قرآنی «حلیه» قرار گرفتند و بر حمایت از توسعه فعالیتهای قرآنی در سطح شهرستان تأکید کردند.
طرح قرآنی «حلیه» ویژه اوقات فراغت تابستان، با ظرفیت ۲۵ نفر و با حضور حافظان و اساتید قرآنی شهرستان، به صورت شبانهروزی برای دانشآموزان پسر در گناوه در حال برگزاری است.
این طرح به همت مؤسسه قرآنی انصارالمهدی (عج)، با همکاری شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی شهرستان گناوه و مشارکت خانوادهها اجرا میشود.
شرکتکنندگان در این طرح، علاوه بر حفظ یک جزء قرآن کریم، از برنامههای آموزشی و تربیتی متنوعی شامل آموزش تجوید و تفسیر، اردوهای تفریحی و زیارتی، جلسات معرفتی و اعتکاف قرآنی با محوریت سبک زندگی قرآنی بهرهمند میشوند.
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