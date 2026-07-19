هوای کرمانشاه تا پایان هفته پایدار و صاف خواهد بود

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، شرایط پایدار همچنان بر جو استان کرمانشاه حاکم خواهد بود و تا پایان هفته آسمان اغلب مناطق صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت، در برخی ساعات وزش باد نیز در سطح استان رخ خواهد داد، اما پدیده جوی قابل توجهی مانند بارندگی یا ناپایداری برای استان پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی، تصریح کرد: دمای هوا طی امروز و فردا در بیشتر نقاط استان تغییرات محسوسی نخواهد داشت و شرایط دمایی تقریباً ثابت باقی می‌ماند.

زورآوند ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا چهارشنبه، دمای هوا در اغلب مناطق استان به طور مختصر افزایش خواهد یافت، اما این افزایش قابل توجه نخواهد بود و همچنان شرایط جوی پایدار بر منطقه حاکم است.

وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به تداوم هوای گرم و آفتابی، در ساعات اوج گرما از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های ایمنی و بهداشتی را به ویژه برای گروه‌های حساس رعایت کنند.