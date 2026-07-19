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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

عقاب و شاهین پس از تیمارداری به طبیعت طبس بازگشتند

عقاب و شاهین پس از تیمارداری به طبیعت طبس بازگشتند

بیرجند- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس از رهاسازی یک بهله عقاب و یک بهله شاهین پس از چند روز تیمارداری و اطمینان از بهبودی کامل، در زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی‌زاده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس اظهار کرد: یک بهله عقاب و یک بهله شاهین که به دلایل مختلف از زیستگاه طبیعی خود دور شده بودند، توسط دوستداران طبیعت و همیاران محیط زیست به این اداره منتقل شدند.

وی افزود: این دو پرنده شکاری پس از انتقال، چند روز تحت مراقبت، پایش و تیمارداری تخصصی کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست قرار گرفتند تا شرایط جسمانی آنها به طور کامل بررسی و روند درمان آنها طی شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس با بیان اینکه اقدامات درمانی و مراقبتی با موفقیت انجام شد، گفت: پس از اطمینان از سلامت کامل و آمادگی این دو پرنده برای بازگشت به طبیعت، یک بهله عقاب و یک بهله شاهین در یکی از زیستگاه‌های مناسب و امن شهرستان طبس رهاسازی شدند.

تقی‌زاده با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده حیوانات وحشی آسیب‌دیده یا دورمانده از زیستگاه طبیعی، از هرگونه اقدام خودسرانه خودداری کرده و موضوع را به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی برای نجات و بازگشت آنها به طبیعت انجام شود.

کد مطلب 6892951

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