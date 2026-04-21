به گزارش خبرگزاری مهر به تقل از هلالاحمر؛ پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر ایران گفت: در پی پیگیریهای مستمر، مطالبهگریهای جدی و اقدامات حقوقی معاونت بینالملل این جمعیت در خصوص تهاجمهای صورتگرفته و نقض آشکار اصول حقوق بشردوستانه، معاون دبیرکل فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر در رأس هیأتی بلندپایه وارد ایران شد و از نزدیک، ابعاد انسانی و دردناک این حوادث را مورد بازدید و بررسی قرار داد.
کولیوند اظهار کرد: مشاهدات میدانی این هیأت، عمق فاجعه و رنجی را که بر مردم شریف ایران تحمیل شده است، بهروشنی نمایان ساخت. تأثر عمیق مقامات فدراسیون از این واقعیتها، گواهی روشن بر حقانیت ملت ایران در مطالبه عدالت و احقاق حقوق انسانی خود است.
وی با اشاره به برگزاری نشست نهایی با نمایندگان فدراسیون گفت: معاون دبیرکل فدراسیون، ضمن محکوم کردن اقدامات غیرانسانی دشمنان، بر ضرورت پیگیریهای حقوقی در مجامع بینالمللی تأکید کرد و با صراحت اعلام نمود که صدای حقطلبی ملت ایران را به گوش تمامی مردم جهان خواهد رساند.
کولیوند ادامه داد: معاون دبیرکل فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر، خدمات خالصانه و ایثارگرانه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را مایه مباهات و سربلندی فدراسیون دانست؛ خدماتی که در سختترین شرایط، با تکیه بر روحیه جهادی و انساندوستانه، التیامبخش آلام مردم بوده است.
رئیس جمعیت هلال احمر همچنین به بخش دیگری از این دیدار اشاره کرد و افزود: در این نشست، آثار مخرب و غیرانسانی تحریمها بر روند امدادرسانی و سلامت مردم نیز مورد توجه قرار گرفت و معاون فدراسیون قول داد حمایتهای لازم را در این زمینه پیگیری کنند.
وی ادامه داد: از دیگر دستاوردهای مهم این سفر، دعوت رسمی از رئیس هلالاحمر ایران برای حضور در نشستی تخصصی در ژنو با هدف پیگیری حقوقی موضوعات مطرحشده بود؛ نشستی که میتواند گامی مؤثر در مسیر احقاق حقوق ملت ایران باشد.
کولیوند تأکید کرد: بر اساس توافقات صورتگرفته، مقرر شد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بهعنوان هاب منطقهای آموزش امداد و نجات در چارچوب فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر ایفای نقش کند؛ مسئولیتی خطیر که نشان از اعتماد جامعه جهانی به توانمندی، تجربه و تعهد نیروهای امدادی کشور دارد.
وی خاطرنشان کرد: این مسیر، ادامه راه پرافتخار خدمترسانی و دفاع از کرامت انسانی است و بیتردید، صدای عدالتخواهی ملت ایران، با همت فرزندانش، فراتر از مرزها طنینانداز خواهد شد.
کولیوند افزود: معاون دبیرکل فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر با تحسین گستره و عمق خدمات امدادی کشور، از سامانه پاسخگویی ۴٠۳۰ بهعنوان نمادی از ارتباط سریع، دقیق و مردممحور یاد کرد و حضور بهموقع نیروهای امدادی در کمتر از چهار دقیقه در صحنههای بحران را جلوهای از آمادگی، انسجام و توانمندی مثالزدنی هلال احمر ایران در جهان دانست.
وی همچنین خدمات تیمهای سحر (سفیران حمایتهای روانی) را در کاهش آلام روحی آسیبدیدگان، بسیار اثرگذار و ستودنی توصیف کرد و تأکید داشت که این نوع مداخلات انسانی، مکملی حیاتی برای امدادرسانی فیزیکی در بحرانها به شمار میرود.
کولیوند با اشاره به واکنش معاون دبیرکل فدراسیون نسبت به اینکه با وجود درگیری همهجانبه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در عملیاتهای امدادی، این جمعیت توانسته بهصورت همزمان در حوزههای جذب داوطلبان، آموزشهای عمومی، ارائه خدمات اجتماعی و حتی خدمات دارویی و توانبخشی نیز عملکردی درخشان داشته باشد؛ افزود: اینکه فرآیند تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در هلالاحمر با سرعت، دقت و نظمی مثالزدنی انجام میشود، برای نمایندگان فدراسیون بسیار جالب بود. خاویر از مدیریت و هدایت دقیق و موثر دارو و تجهیزات پزشکی از زمان تحویل تا ارسال به مبادی مصرفی را عالی توصیف نمود و اعلام کرد این حجم خدمات در این شرایط دشوار بسیار قابل تحسین و تقدیر است.
وی خاطرنشان کرد: در این دیدار، خدمات نوین جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از جمله بهکارگیری سوارکاران امدادگر، توسعه خدمات محلهمحور و راهاندازی خانههای هلال، بهعنوان الگوهایی خلاقانه و پیشرو مورد توجه ویژه قرار گرفت؛ اقداماتی که به گفته معاون دبیرکل فدراسیون، میتواند بهعنوان مدلهای موفق به سایر جمعیتهای ملی در سراسر جهان تسری یابد.
کولیوند در پایان تصریح کرد: معاون دبیرکل فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر با تأکید بر این دستاوردها، رسماً از هلال احمر ایران درخواست کرد تا این تجارب ارزشمند و الگوهای موفق را در اختیار سایر جمعیتهای ملی قرار دهد تا از رهگذر آن، توان عملیاتی و آمادگی جهانی در برابر بحرانها ارتقا یابد؛ درخواستی که نشان از جایگاه ممتاز و الهامبخش هلال احمر ایران در عرصه بینالمللی دارد.
