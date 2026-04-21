هوای پایتخت ناسالم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین کیفیت هوای پایتخت امروز ۱ اردیبهشت ماه ، با عدد ۱۰۷ در شرایط «ناسالم برای گروه های حساس» است.

میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ازن روی عدد ۸۸ و در وضعیت «قابل قبول» قرار داشت.

گفتنی است؛ از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت‌، ۹ روز در وضعیت «پاک» و ۲۰ روز «قابل قبول» و یک روز ناسالم برای گروه های حساس قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم ‌بندی می‌شود که بر اساس این تقسیم ‌بندی ، از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.