به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) و گرامیداشت روز دختر، صبح سه شنبه کارگاه آموزشی ویژه دانش‌آموزان دختر در سنندج برگزار شد.

این برنامه به همت شبکه ایران یاران جوان استان کردستان و در راستای پویش «دخترم، افتخار ایران» و همچنین با هدف گرامیداشت دهه کرامت و یادبود دانش‌آموزان شهید مدرسه دخترانه شهرستان میناب، در محل مؤسسه مردم‌نهاد «آوای قدسیان» برگزار شد.

در این کارگاه، جمعی از دختران دانش‌آموز سنندجی به همراه اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان حضور داشتند و با اصول قصه‌گویی و مهارت‌های ساخت عروسک آشنا شدند.

برگزارکنندگان این برنامه هدف از اجرای چنین کارگاه‌هایی را تقویت مهارت‌های خلاقانه، افزایش اعتماد به نفس و ایجاد نشاط اجتماعی در میان دختران عنوان کردند.

در پایان این مراسم، با اهدای کتاب و جوایز نقدی از شرکت‌کنندگان تقدیر و روز دختر گرامی داشته شد.