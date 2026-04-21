آغاز طرح ملی «یک صفحه، یک آیه»، دعوت به یک قرار جمعی و قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، پویش سراسری و ملی «یک صفحه، یک آیه» به عنوان گامی نوین در امتداد نهضت «زندگی با آیه‌ها» رسماً آغاز شد. این طرح، دعوتی است از تمامی اقشار مردم تا خواندن روزانه قرآن را از یک عادت فردی، به یک «قرار جمعی و ملی» تبدیل کنند.

«یک صفحه، یک آیه» چیست و چرا باید با آن همراه شویم؟

بسیاری از ما عادت پسندیده تلاوت روزانه قرآن را داریم؛ اما هدف بنیادین این طرح، هم‌نوا کردن کل کشور در تلاوت یک صفحه مشترک در هر روز است. در این طرح، رسانه ملی (صداوسیما) هر روز صفحه مشخصی از قرآن را اعلام می‌کند.

اما تفاوت اصلی اینجاست که صرفاً قرآن تلاوت نمی شود بلکه برای صفحه منتخبِ هر روز، یک «فراز و آیه کاربردی» انتخاب شده است. آیه‌ای که گره‌ای از دغدغه‌های روزمره ما باز می‌کند و قرار است به عنوان دستورالعمل و مأموریت عملیاتی آن روزِ ما در خانواده، محل کار یا جامعه قرار گیرد.

ابزارهای جذاب و نوین برای شرکت در پویش

برای اینکه این مسیر جذاب‌تر و کاربردی‌تر باشد، دو ابزار قدرتمند در اختیار مردم قرار گرفته است.

۱. مصحف ویژه «زندگی با آیه‌ها»: این مصحف که حاصل یک کار پژوهشی است، در هر صفحه یک آیه کلیدی را برجسته کرده است. در حاشیه این مصحف، یادداشت‌های کوتاهی وجود دارد که به شما می‌گوید این آیه امروز چه پیامی برای شما دارد و چگونه می‌توانید به آن عمل کنید. (قابل تهیه از فروشگاه بصائر: basaershop.ir)

۲. اپلیکیشن جامع «زندگی با آیه‌ها»: یک زیست‌بوم پرنشاط قرآنی در تلفن همراه شما! این برنامه علاوه بر اینکه یک دستیار هوشمند قرآنی با ترجمه گویا و تلاوت‌های فاخر است، پر از مسابقات برخط، رقابت‌های گروهی، گردونه شانس و محتوای جذاب چندرسانه‌ای است. با این اپلیکیشن می‌توانید هم‌زمان با برنامه‌های زنده تلویزیونی رقابت کنید و جوایز ارزنده ببرید.

مساجد؛ قلب تپنده طرح

از فردا، مساجد سراسر کشور نیز به این پویش می پیوندند. در راستای ارتقای «طرح تلاوت نور»، ائمه محترم جماعت و قاریان مساجد، هر شب پس از نماز، همان صفحه‌ای را تلاوت می‌کنند که در سراسر کشور اعلام شده است.

پس از تلاوت، امام جماعت در زمانی بسیار کوتاه (بین ۲ تا ۵ دقیقه)، پیام کاربردی آیه منتخب را بیان کرده و یک «تکلیف مؤمنانه» برای فردای نمازگزاران پیشنهاد داده می شود. مثلاً اگر آیه فردا درباره احسان به والدین است، مأموریت عملی آن شب، تماس با پدر و مادر خواهد بود. بدین ترتیب، مساجد به پایگاه‌های واقعی جریان‌سازی مفاهیم قرآن در محلات تبدیل می‌شوند.

چگونه می توان به این طرح پیوست؟

همراهی با این طرح بسیار ساده است. هر روز صفحه اعلام شده از سوی رسانه ملی را به تنهایی، در کنار خانواده، یا در مسجد محله تلاوت کنید. به پیام کاربردی آیه آن روز توجه کنید و سعی کنید آن را در رفتار همان روز خود پیاده‌سازی کنید. با نصب اپلیکیشن «زندگی با آیه‌ها»، از مسابقات، آموزش‌ها و جوایز هیجان‌انگیز آن بهره‌مند شوید.