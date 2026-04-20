به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مجمع نمایندگان تهران امروز (دوشنبه ۳۱ فروردین‌ماه) با حضور وزیر نیرو و با هدف بررسی وضعیت شبکه برق و آب کشور در محل این وزارتخانه برگزار شد.

علی‌آبادی، وزیر نیرو، در این نشست با اشاره به شرایط خاص کشور در پی تهدیدات دشمن، اظهار کرد: در این ایام تمامی مجموعه وزارت نیرو در حالت آماده‌باش کامل قرار داشتند و هیچ یگانی در وضعیت غیرعملیاتی نبود؛ حتی برخی از بازنشستگان نیز برای بازگشت به خدمت و همکاری اعلام آمادگی کردند.

وی با تأکید بر پایداری شبکه برق کشور افزود: خوشبختانه شبکه برق در شرایط پایداری قرار دارد و این روند تداوم خواهد داشت.

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به خسارات واردشده در جریان جنگ تحمیلی سوم، تصریح کرد: برخی نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه‌های بی‌سیم و هنگام آسیب دیدند و در ادامه، دامنه حملات به نیروگاه‌های فجر، مبین و دماوند نیز کشیده شد. با این حال، برای تمامی سناریوها، حتی در بدبینانه‌ترین حالت، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و آمادگی کامل برای مقابله با تهدیدات وجود دارد.

وی با بیان اینکه آمادگی وزارت نیرو در دو بخش تعریف شده است، گفت: نخست، آماده‌سازی کامل نیروگاه‌ها و دوم، مدیریت مصرف در حوزه برق و آب است.

علی‌آبادی درباره وضعیت منابع آبی کشور نیز اظهار داشت: امسال از نظر منابع آبی، وضعیت کلی سدهای کشور مناسب است، هرچند در برخی استان‌ها از جمله مرکزی و خراسان با مشکلاتی مواجه هستیم. همچنین وضعیت آبی در تهران و برخی مناطق خراسان مطلوب نیست، اما این شرایط قابل مدیریت است.

وزیر نیرو با اشاره به محدودیت‌های مالی ناشی از شرایط جنگی افزود: منابع مالی وزارت نیرو تا حدودی تحت تأثیر قرار گرفته، اما در عین حال، هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت برق اتخاذ نشده و در صورت هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه نیز، اقشار آسیب‌پذیر مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا، چند راهبرد اساسی از جمله نصب کنتورهای هوشمند و غیر هوشمند و مکانیکی جهت کنترل مصرف در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانیم در شرایط کاهش بار، توزیع مناسبی انجام دهیم.

علی‌آبادی ادامه داد: تاکنون ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار کنتور هوشمند نصب شده که آثار آن به‌ویژه در تابستان نمایان خواهد شد. همچنین مصرف برق کشور نسبت به سنوات گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

وزیر نیرو تأکید کرد: در صورت تداوم یا تشدید شرایط جنگی، با تمام توان ایستادگی خواهیم کرد و برای تمامی سناریوها آمادگی داریم و در خدمت‌رسانی به مردم کوتاهی نخواهیم کرد.

شریعتی: توسعه تولید پراکنده و اجرای سهمیه انرژی خانوار در دستورکار قرار گیرد

در ادامه جلسه مجمع نمایندگان تهران با وزیر نیرو، مالک شریعتی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس، با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در این وزارتخانه، بر لزوم جبران کاستی‌های گذشته و پیش‌بینی دقیق برای آینده تأکید کرد.

وی اظهار داشت: در کنار اقدامات انجام‌شده، توسعه تولید پراکنده انرژی باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد تا بتوان از ظرفیت‌های موجود به شکل بهینه استفاده کرد.

شریعتی با اشاره به ظرفیت‌های سوختی کشور افزود: یکی از گزینه‌های مهم، استفاده از سوخت جایگزین LPG است که در کشور مازاد آن وجود دارد و می‌توان با انجام اصلاحات فنی در برخی نیروگاه‌ها، از این ظرفیت بهره‌برداری کرد.

نماینده مردم تهران در ادامه با بیان دو نکته مهم تصریح کرد: در حوزه برآورد خسارات، لازم است دقت کافی در اعلام ارقام وجود داشته باشد، چرا که در حال حاضر برخی برآوردهای غیرواقعی در این زمینه مطرح می‌شود و این موضوع نیازمند شفافیت و دقت بیشتر است.

وی همچنین با اشاره به همراهی مردم در شرایط فعلی کشور گفت: این همراهی، فرصت مناسبی برای اتخاذ تصمیمات مهم در حوزه انرژی فراهم کرده است و باید از این ظرفیت به‌درستی استفاده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: موضوع سهمیه انرژی خانوار از جمله اقداماتی است که نیازمند اراده سیاسی بوده و باید به‌صورت جدی دنبال شود.

روح‌الامینی: توسعه سبد متنوع انرژی و تولید ژنراتورهای کوچک ضرورت دارد

در ادامه جلسه مجمع نمایندگان تهران با وزیر نیرو، غلامحسین روح‌الامینی، نماینده مردم تهران، با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در شرایط فعلی کشور، بر لزوم عملیاتی شدن این رویکرد در حوزه انرژی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: در شرایط کنونی، پدافند غیرعامل باید به‌صورت عملیاتی در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم در مواجهه با تهدیدات، آمادگی لازم را داشته باشیم.

روح‌الامینی با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به منابع انرژی افزود: آنچه می‌تواند قدرت عمل کشور را افزایش دهد، حرکت به سمت ایجاد سبد متنوع سوخت است که باید به‌طور جدی دنبال شود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در این راستا، توسعه تولید ژنراتورهای کوچک و افزایش ظرفیت تولیدات پراکنده از اهمیت بالایی برخوردار است و باید اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گیرد. همچنین گسترش این بخش می‌تواند در مواقع بحران، انعطاف‌پذیری شبکه را افزایش داده و دست کشور را در شرایط اضطراری بازتر کند.

بشیری: ضعف در الگوی مصرف و کم‌توجهی به بخش خصوصی از چالش‌های وزارت نیرو است

در ادامه جلسه مجمع نمایندگان تهران با وزیر نیرو، فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه وزارت نیرو در ایام جنگ، اظهار داشت: انصافاً کارکنان این وزارتخانه در این شرایط زحمات زیادی متحمل شدند و باید از این تلاش‌ها تقدیر کرد.

وی در عین حال با اشاره به برخی چالش‌ها افزود: در حوزه الگوی مصرف، اقدامات مؤثری از سوی وزارت نیرو انجام نشده و این موضوع نیازمند توجه جدی است.

بشیری با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی ادامه داد: از نهم اسفندماه به بعد، مردم نقش مهمی در مدیریت کشور ایفا کردند، اما در حوزه انرژی از این ظرفیت به‌خوبی استفاده نشده و همچنین توجه کافی به بخش خصوصی وجود ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام تصریح کرد: تعداد قابل توجهی پروژه نیمه‌کاره وجود دارد که هنوز به سرانجام نرسیده و لازم است روند تکمیل آن‌ها تسریع شود.

وی همچنین بر ضرورت دقت در فرآیند کنتر خوانی از سوی مسئولین حوزه برق گفت: در این بخش باید دقت بیشتری صورت گیرد تا از تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم جلوگیری شود.

بشیری با اشاره به موضوع افتتاح پروژه‌ها افزود: افتتاح طرح‌ها می‌تواند امیدآفرین باشد، اما باید ملاحظات لازم در این زمینه رعایت شود. به‌ویژه پروژه‌های آبی باید هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند تا مشکلات آبی برخی مناطق کاهش یابد.

وی در ادامه با اشاره به اعتراض شهرک‌های صنعتی نسبت به تعرفه‌ها خاطرنشان کرد: این موضوع نیازمند بررسی و رسیدگی جدی است.

نماینده مردم تهران در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های برق و منابع انسانی وزارت نیرو گفت: زیرساخت‌های برق کشور نیازمند توجه ویژه است و همچنین کاهش نیروی کارشناسی در بدنه وزارتخانه باید جبران شود.

لاجوردی: ادارات باید پیشگام صرفه‌جویی باشند/ ضعف نظارت بر قیمت‌ها مشهود است

در ادامه جلسه مجمع نمایندگان تهران با وزیر نیرو، زهره سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران، با اشاره به موضوع الگوی مصرف اظهار داشت: در این زمینه تأکیدات زیادی مطرح شده، اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، حاکی از آن است که صرفه‌جویی به‌ویژه در ادارات کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: دستگاه‌های دولتی باید در این حوزه پیشگام باشند و به‌عنوان الگو عمل کنند، از این‌رو لازم است شرایط سخت‌گیرانه‌تری برای مدیریت مصرف در ادارات اعمال شود.

لاجوردی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار و قیمت‌ها تصریح کرد: در حال حاضر شاهد افزایش قیمت کالاها و نوسانات قابل توجه در بازار هستیم، به‌گونه‌ای که قیمت‌ها در نقاط مختلف متفاوت بوده و نظارت مؤثری بر آن‌ها دیده نمی‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: ضروری است نظارت بر قیمت‌ها تقویت شود تا از بروز بی‌نظمی در بازار و فشار مضاعف بر مردم جلوگیری شود.

شاوردیان: روحیه جهادی نباید محدود به شرایط بحران باشد/ موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر رفع شود

در ادامه جلسه مجمع نمایندگان تهران با وزیر نیرو، آرا شاوردیان، نماینده مردم ارامنه مسیحی در مجلس، با اشاره به شرایط جنگی و بحران‌های پیش‌رو اظهار داشت: بدون تردید جنگ و بحران پدیده مطلوبی نیست، اما در این شرایط شاهد بروز روحیه جهادی برای حل مشکلات هستیم.

وی با طرح این پرسش که چرا این رویکرد در شرایط عادی کمتر دیده می‌شود، افزود: وقتی می‌توان با روحیه جهادی بسیاری از مسائل را حل کرد، چرا این شیوه مدیریتی در زمان‌های غیر از بحران مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

این نماینده مجلس در مجلس در ادامه به موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: توجه به توسعه نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی کشور ایفا کند.

شاوردیان با اشاره به مراجعات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این حوزه تصریح کرد: با وجود استقبال اولیه، مشکلاتی مانند الزام به ارائه وثایق سنگین بانکی و نبود حمایت‌های کافی، موجب بی‌میلی و دلسردی سرمایه‌گذاران شده است.

وی تأکید کرد: نباید شرایطی ایجاد شود که نخبگان و سرمایه‌گذاران از کشور خارج شوند، بلکه لازم است با حمایت مؤثر از طرح‌های بخش خصوصی، زمینه ماندگاری و فعالیت آن‌ها فراهم شود.

قیصری: تدوین سناریوهای جنگی برای وزرا ضروری است/ حمایت از پتروشیمی‌ها در تأمین انرژی و صادرات

در ادامه جلسه مجمع نمایندگان تهران با وزیر نیرو، زینب قیصری، نماینده مردم تهران، با اشاره به شرایط خاص کشور، اظهار داشت: به نظر می‌رسد هر یک از وزرا باید سناریوهای خوش‌بینانه و بدبینانه در شرایط جنگی را تدوین کرده و تدابیر لازم را بر اساس آن پیش‌بینی کنند.

وی در ادامه با اشاره به خسارات واردشده به صنعت پتروشیمی افزود: در شرایط فعلی، اولویت‌بندی در تخصیص منابع از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به‌صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.

قیصری با بیان اینکه صنعت پتروشیمی در چارچوب برنامه هفتم توسعه به ظرفیت‌های مطلوبی دست یافته بود، تصریح کرد: با بروز مشکلات اخیر، لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا این ظرفیت‌ها حفظ و حتی تقویت شود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در حال حاضر، در حوزه تأمین گاز و برق، حمایت از واحدهای پتروشیمی ضروری است و باید اقدامات لازم برای پایداری فعالیت آن‌ها صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در نیروگاه‌های کوچک مقیاس خاطرنشان کرد: لازم است مسیر این نوع سرمایه‌گذاری‌ها تسهیل شود تا بتوان از ظرفیت بخش خصوصی در تأمین انرژی بهره‌برداری کرد.

قیصری هشدار داد: در صورت اختلال در صادرات محصولات پتروشیمی، کشور با خسارات چند میلیارد دلاری مواجه خواهد شد، از این‌رو حفظ روند صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در پایان با تأکید بر مدیریت مصرف انرژی گفت: شرایط کنونی، فرصت مناسبی برای تدوین و اجرای الگوهای صرفه‌جویی است و لازم است این موارد به‌صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود.

تقی‌پور: لزوم آمادگی برای جنگ زیرساختی و توسعه تولید انبوه ژنراتورهای کوچک

در ادامه جلسه مجمع نمایندگان تهران با وزیر نیرو، رضا تقی‌پور انوری، نماینده مردم تهران، با اشاره به تهدیدات احتمالی در حوزه زیرساختی اظهار داشت: جنگ زیرساخت‌ها سناریویی محتمل است و باید از هم‌اکنون برای مواجهه با آن برنامه‌ریزی و آمادگی لازم را ایجاد کرد.

وی با اشاره به تهدیدات مرتبط با نیروگاه‌ها افزود: در برخی حملات از ابزارهایی مانند تجهیزات گرافیتی استفاده می‌شود که لازم است تدابیر لازم برای حفاظت در برابر این نوع تهدیدات اتخاذ شود.

تقی‌پور تأکید کرد: در صورت وقوع حمله به زیرساخت‌ها، مدیریت صحیح شرایط از اهمیت بالایی برخوردار است و باید سناریوهای لازم برای تداوم خدمات‌رسانی پیش‌بینی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی کشور گفت: در حال حاضر کارخانجات متعددی در حوزه تولید موتورسیکلت فعال هستند که می‌توان از ظرفیت آن‌ها برای تولید ژنراتورهای کوچک استفاده کرد.

وی تصریح کرد: لازم است این اقدامات به‌صورت پیش‌دستانه انجام شده و تولید انبوه و همچنین توزیع مناسب ژنراتورهای کوچک در دستور کار قرار گیرد تا در شرایط بحرانی، امکان تأمین برق در سطح گسترده فراهم باشد.

تقی‌پور در پایان با اشاره به اهمیت پدافند سایبری خاطرنشان کرد: در کنار تهدیدات فیزیکی، پدافند سایبری نیز باید به‌صورت جدی دنبال شود و مسئولان ذی‌ربط در این حوزه دقت و توجه لازم را داشته باشند.

خزایی: تأمین حقابه کشاورزی ورامین، پاکدشت و ری ضروری است/ تشکیل کارگروه ویژه در دستورکار قرار گیرد

در ادامه جلسه مجمع نمایندگان تهران با وزیر نیرو، علی خزایی، نماینده مردم پیشوا و قرچک، با اشاره به شرایط کشور در مقطع کنونی اظهار داشت: در فصل مقاومت ملی و دفاع مقدس قرار داریم و در این شرایط، توجه به تأمین امنیت غذایی و دامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه شرق استان تهران و به‌ویژه دشت ورامین نقش مهمی در تأمین محصولات دامی و غذایی کشور دارد، افزود: در حال حاضر، حقابه کشاورزی این منطقه از منابع آب شور و شیرین، به دلیل شرایط جنگی و قرار گرفتن زیر آتش دشمن، به‌صورت ناقص تأمین می‌شود.

خزایی ادامه داد: اگر بارندگی‌های اخیر رخ نمی‌داد، با مشکلات جدی مواجه می‌شدیم و حتی ممکن بود محصولاتی مانند گندم دچار خسارت جدی شده و از بین برود.

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از برخی پاسخ‌ها در این زمینه تصریح کرد: زمانی که به مسئولان مربوطه تذکر داده می‌شود، به پیش‌بینی بارش از سوی هواشناسی استناد می‌کنند، در حالی که این پاسخ مناسبی برای کشاورزان نیست و نمی‌تواند جایگزین تأمین پایدار حقابه باشد.

وی تأکید کرد: حقابه کشاورزی مناطق ورامین، پاکدشت و ری باید به‌صورت کامل تأمین شود و در این راستا، تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی و پیگیری این موضوع ضروری است.

سراج: ظرفیت سرمایه‌های مردمی در حوزه انرژی مغفول مانده است/ بازار نیازمند نظارت جدی‌تر

در ادامه جلسه مجمع نمایندگان تهران با وزیر نیرو، محمد سراج، نماینده مردم تهران، با قدردانی از تلاش‌های وزارت نیرو اظهار داشت: اقدامات این وزارتخانه موجب شد در شرایط فعلی، کمبودی در حوزه انرژی در سطح جامعه احساس نشود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مردمی در اقتصاد افزود: برای حل بسیاری از مشکلات، از ظرفیت و مشارکت مردم به‌درستی استفاده نمی‌کنیم، در حالی که سرمایه‌های قابل توجهی در اختیار مردم است که می‌تواند در حوزه انرژی به کار گرفته شود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: این موضوع صرفاً به وزارت نیرو محدود نمی‌شود و نیازمند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سطح کلان دولت است تا زمینه مشارکت مردم در این حوزه فراهم شود.

سراج در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت بازار تصریح کرد: در حال حاضر بازار به حال خود رها شده و نظارت مؤثری بر قیمت‌ها وجود ندارد که این موضوع موجب نارضایتی مردم شده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی گفت: به‌عنوان نمونه، قیمت یک شانه تخم‌مرغ از حدود ۲۵۰ هزار تومان به ۵۳۰ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده ضعف نظارتی است.

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: عدم نظارت کافی دولت بر بازار، زمینه سوءاستفاده برخی سودجویان را فراهم کرده و لازم است در این زمینه اقدامات جدی‌تری صورت گیرد.

عزیزی: برنامه‌های جایگزین در شرایط جنگی باید عملیاتی شود

در ادامه جلسه مجمع نمایندگان تهران با وزیر نیرو، ابراهیم عزیزی، نماینده مردم تهران، با اشاره به اهمیت تأمین خدمات زیربنایی اظهار داشت: تأمین آب و برق برای مردم از مسائل حیاتی است و باید در هر شرایطی، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، با کمترین آسیب تداوم یابد.

وی افزود: در صورت بروز هرگونه خسارت، باید اقدامات لازم برای ترمیم سریع زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گیرد و برنامه‌های جایگزین نیز به‌صورت عملیاتی اجرا شود تا اختلالی در زندگی مردم ایجاد نشود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده تاکنون قابل قبول بوده است، گفت: خوشبختانه تا این مرحله، مدیریت مناسبی صورت گرفته و مسائل به‌خوبی پیش رفته است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های کلان کشور در حوزه انرژی خاطرنشان کرد: در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، افزایش ظرفیت تولید برق به میزان ۱۲ هزار مگاوات پیش‌بینی شده که باید به‌صورت جدی عملیاتی شود.

رامین: تسریع در تکمیل پروژه‌های تأمین آب رودهن و بومهن ضروری است

در ادامه جلسه مجمع نمایندگان تهران با وزیر نیرو، شاهرخ رامین، نماینده مردم فیروزکوه، ضمن تسلیت شهدای وزارت نیرو و قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه بازسازی، اظهار داشت: در شرایط فعلی و با وجود بحران‌های موجود، همچنان با چالش جدی در حوزه آب مواجه هستیم که نیازمند توجه ویژه است.

رامین در ادامه با ارائه پیشنهاداتی در حوزه تأمین منابع آبی تصریح کرد: دو منبع آبی مهم در مناطق رودهن و بومهن مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مناسبی برای احداث و تکمیل تصفیه‌خانه‌های این مناطق انجام شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: برای این پروژه‌ها زحمات قابل توجهی کشیده شده و پیمانکار توانمندی با استفاده از منابع خود، نسبت به تأمین تجهیزات و انتقال فناوری اقدام کرده و پروژه را متوقف نکرده است.

وی افزود: با وجود ورود تجهیزات مورد نیاز، به‌دلیل تغییرات نرخ ارز، هزینه‌های این پروژه افزایش یافته است، اما در عین حال این طرح می‌تواند منافع قابل توجهی در حوزه تأمین آب به همراه داشته باشد.

رامین تأکید کرد: با توجه به اهمیت این پروژه‌ها، لازم است روند تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها تسریع شود تا بخشی از مشکلات آبی مناطق مذکور برطرف شود.

یزدی‌خواه: پایداری شبکه برق کشور با وجود حملات گسترده، نمونه‌ای از مدیریت جهادی وزارت نیرو است

سیدعلی یزدی‌خواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، در جمع‌بندی جلسه این مجمع با وزیر نیرو، با اشاره به برگزاری چندین نشست نظارتی با این وزارتخانه اظهار داشت: این چهارمین جلسه‌ای است که نمایندگان استان تهران با وزیر نیرو در خصوص موضوعات مختلف و مسائل نظارتی برگزار می‌کنند.

وی افزود: وزارت نیرو یکی از وزارتخانه هایی است که با رویکردی جهادی در ارائه خدمات پیشتاز بوده و بخشی از این جلسه نیز به‌منظور تقدیر از زحمات این مجموعه برگزار شد.

یزدی‌خواه با اشاره به شرایط سخت جنگی تصریح کرد: با وجود اینکه حدود ۲ هزار نقطه از زیرساخت‌های وزارت نیرو مورد اصابت قرار گرفته و ده‌ها نفر از کارکنان این مجموعه شهید یا مجروح شدند، اما پایداری شبکه برق کشور مثال‌زدنی بوده و در مواردی که آسیب ایجاد شده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم صورت گرفته است.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران ادامه داد: اقدامات جهادی وزارت نیرو در میدان، بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است و این وزارتخانه برای تمامی سناریوها، حتی بدبینانه‌ترین شرایط، آمادگی کامل دارد.

وی تأکید کرد: امیدواریم هیچ‌گاه شرایط بحرانی تشدید نشود، اما در عین حال آمادگی‌های لازم برای مواجهه با هرگونه وضعیت احتمالی حفظ و تقویت شده است.

یزدی‌خواه در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی دارد برای ارتقای خدمات‌رسانی به مردم، هرگونه همکاری و حمایت لازم را با وزارت نیرو داشته باشد تا هماهنگی‌های لازم در این زمینه به بهترین شکل انجام شود.