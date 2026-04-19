به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، گفت: بر اساس سیاست‌های دولت چهاردهم، مسئولیت‌های اجتماعی استان در راستای عدالت در توسعه فضاهای آموزشی متمرکز شده که نشان از جایگاه ویژه آموزش و پرورش در دولت چهاردهم است.

وی با اشاره به در پیش بودن ایام بزرگداشت مقام معلم، تاکید کرد: تکریم مقام معلم، تکریم جامعه، آینده سازان این مرز و بوم و کسانی است که سنگ بنای توسعه درکشور را پایه‌گذاری می‌کنند.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: در آئین های بزرگداشت معلم از روش‌های جدید و ابتکاری استفاده شود و این کار محدود به آموزش و پرورش نشده و تمام دستگاه های اجرایی در اجرای آن مشارکت و هم نوایی کنند.

سرمست همچنین با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای معلم و دانش‌آموز استان در جنگ تحمیلی سوم، گفت: در هفته معلم امسال، جایگاه شهدای معلم و دانش‌آموز برجسته شود.

وی تاکید کرد: مستندسازی مظلومیت شهدای دانش آموز در استان با اقداماتی نظیر ساخت فیلم، در دستور کار نهادهای فرهنگی قرار گیرد.

سرمست با تاکید بر اینکه مستندسازی حقوقی برای نشان دادن جنایت‌های دشمن در سازمان‌های بین‌المللی امری ضروری است، تصریح کرد: امروز علاوه بر جنگ نظامی، با جنگ روایت‌ها نیز مواجه هستیم و اگر غفلت کنیم نه تنها در معرض جنایت جنگی قرار خواهیم گرفت، بلکه نمی‌توانیم‌ حقانیت خود را به جهانیان نشان دهیم.

وی تصریح کرد: در طرح دعاوی حقوقی برای اثبات حقانیت شهدای دانش‌آموز، حمله به مدارس و تخریب منازل بهترین سند برای نشان دادن مظلومیت آنها در نزد افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی است.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه آموزش‌ها به صورت مجازی انجام می‌شود، تاکید کرد: در فضای مجازی، از ایده‌های خلاقانه استفاده شده و باب گفت‌وگو بین معلمان، مسئولان و دانش‌آموزان باز شود.

وی افزود: آموزش تعطیل‌بردار نیست و با فرض ادامه شرایط فعلی، اصل بر آموزش غیرحضوری مدارس است.

سرمست به ضرورت بازسازی مدارس آسیب‌دیده در جنگ نیز اشاره کرد و گفت: آسیب های وارده به فضاهای آموزشی با محوریت شهرداری در کلانشهر تبریز و بنیاد مسکن در شهرستان‌ها احصا شود تا بازسازی فوری آنها در دستور کار قرار گیرد.