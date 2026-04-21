به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد ذوقی روز سهشنبه با اشاره به نتایج «طرح آمارگیری از معادن در حال بهرهبرداری کشور در سال ۱۴۰۳» گفت: تولید مواد معدنی نقطه آغاز یک زنجیره تأمین ارزشمند در اقتصاد کشور است که تأثیر مستقیم بر صنعت، ساختمان و اشتغال پایدار دارد. معادن نهتنها در تأمین مواد اولیه صنایع نقش اساسی دارند، بلکه یکی از موتورهای محرک تولید ارزشافزوده و توسعه منطقهای محسوب میشوند.
وی افزود: بر اساس نتایج این طرح، تعداد معادن فعال کشور در سال ۱۴۰۳ به ۶۶۷۰ معدن رسیده است که نسبت به سال قبل ۳.۴ درصد رشد داشته است. در همین راستا، استان آذربایجان شرقی با ۳۳۹ معدن فعال در مقایسه با ۲۶۱ معدن در سال ۱۴۰۲، رشد حدود ۳۰ درصدی را تجربه کرده و سهم ۵.۱ درصدی از کل معادن کشور را به خود اختصاص داده است.
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی خاطرنشان کرد: تعداد شاغلان فعال در بخش معادن استان نیز همگام با افزایش فعالیتها، 8.5 درصد رشد داشته که نشاندهنده پویایی بخش معدنی و نقش آن در اشتغال پایدار است.»
ذوقی در ادامه با استناد به گزارش مرکز آمار ایران اظهار داشت: در شاخص ارزش تولید سالانه، استانهای کرمان، یزد و آذربایجان شرقی به ترتیب با ۲۲۴۳.۹۸۲، ۸۴۷.۰۴۴ و ۴۵۰.۷۸۹ هزار میلیارد ریال بیشترین ارزش تولید را به خود اختصاص دادهاند.
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی ادامه داد: همچنین در بخش ارزش سرمایهگذاری سالانه، این سه استان با ۳۷ هزار و ۹۷۶ میلیارد ریال، ۳۲ هزار و ۲۱۴ میلیارد ریال و ۱۸ هزار و ۹۷۱ میلیارد ریال در صدر کشور قرار دارند که با این رقم، استان آذربایجانشرقی نسبت به سال ۱۴۰۲، با رشد ۵۲۵.۷ درصدی پیشتاز رشد سرمایهگذاری در کشور شده است.
وی افزود: استان آذربایجان شرقی در شاخص ارزشافزوده محصولات معدنی نیز عملکرد قابلتوجهی داشته است؛ بهطوریکه با ۴۰۸ هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال ارزشافزوده و رشد ۹۲.۷ درصدی نسبت به سال 1402، توانسته ۹.۵ درصد از کل ارزشافزوده بخش معدنی کشور را به خود اختصاص دهد.»
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی استان در پایان تأکید کرد: رشد کمّی و کیفی فعالیتهای معدنی بیانگر ظرفیت بالای توسعه پایدار در استان است و با تداوم برنامهریزی مبتنی بر دادههای آماری، میتوان شاهد نقشآفرینی مؤثرتر بخش معدن در رشد اقتصادی و اشتغال منطقهای بود.
