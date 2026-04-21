  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

ربایش شهروند لبنانی توسط عناصر رژیم جولانی

ربایش شهروند لبنانی توسط عناصر رژیم جولانی

گزارش های رسانه ای حاکی از ربایش یک شهروند لبنانی به دست عناصر وابسته به رژیم جولانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های لبنانی گزارش دادند که عناصر وابسته به باند وزارت دفاع رژیم جولانی یکی از شهروندان این کشور را در منطقه الهرمل واقع در شرق لبنان ربودند.

در این گزارش آمده است، عناصر وابسته به جولانی وارد یک منطقه مرزی در الهرمل شدند و این شهروند لبنانی را ربودند.

تماس های فشرده ای از طریق کمیته هماهنگی های نظامی سوریه و لبنان برای پیگیری این موضوع در جریان است.

پیشتر نیز عناصر وابسته به جولانی با رساندن خود به نزدیکی مرزهای مشترک با لبنان به سمت نیروهای نظامی این کشور تیراندازی کرده بودند.

کد مطلب 6806877

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها