ربایش شهروند لبنانی توسط عناصر رژیم جولانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های لبنانی گزارش دادند که عناصر وابسته به باند وزارت دفاع رژیم جولانی یکی از شهروندان این کشور را در منطقه الهرمل واقع در شرق لبنان ربودند.

در این گزارش آمده است، عناصر وابسته به جولانی وارد یک منطقه مرزی در الهرمل شدند و این شهروند لبنانی را ربودند.

تماس های فشرده ای از طریق کمیته هماهنگی های نظامی سوریه و لبنان برای پیگیری این موضوع در جریان است.

پیشتر نیز عناصر وابسته به جولانی با رساندن خود به نزدیکی مرزهای مشترک با لبنان به سمت نیروهای نظامی این کشور تیراندازی کرده بودند.