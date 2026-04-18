۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

وزیر خارجه اردن: منطقه نباید گروگان نتانیاهو باشد

«ایمن الصفدی» با اشاره به اینکه کشورهای منطقه باید نهادهایی ایجاد کنند که آنها را قادر به دفاع از خود کند، گفت که منطقه نمی‌تواند گروگان طرح‌های نتانیاهو باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره،‌ وزیر امور خارجه اردن گفت: ما خواهان آتش‌بس دائمی در منطقه هستیم و دخالت در امور داخلی کشورها و نقض حاکمیت آنها باید متوقف شود.

بر اساس این گزارش، «ایمن صفدی» طی سخنانی افزود: منطقه نباید گروگان برنامه های نتانیاهو قرار بگیرد.

وی همچنین تأکید کرد: کشورهای منطقه باید نهادهایی ایجاد کنند که آنها را قادر به دفاع از خود کند.

وزیر امور خارجه اردن با اشاره به تحولات سوریه هم تصریح کرد: اسرائیل سوریه را بی‌ثبات می‌کند و باید به ریشه‌ اصلی درگیری‌ها در منطقه پرداخته شود.

ایمن الصفدی خاطرنشان کرد: قوانین بین المللی باید برای همه اجرا و از سیاست های گزینشی اجتناب شود.

کد مطلب 6804412

    • IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      اسرائیل جنایتکار لبنان را بی‌ثبات می‌کند و باید به ریشه‌ اصلی درگیری‌ها در منطقه پرداخته شود.
    • IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      ترامپ جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است. نتانیاهو جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است.
    • IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      دخالت امور داخلی ونقص حاکمیت ملی کشورها یک کار غیر قانونی وغیر اخلاقیه ،ونباید باشه ،
    • IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      کشور شما که چند دهه گروگان اسرائیل هست چقدر پهباد های ایران را زدید
    • IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      خیلی دیر بیدار شدید ولی ای کاش بیدار بمانید و در مقابل صهیونیزم متحد شوید نه نوکر صهیونیزم

