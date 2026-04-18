وزیر خارجه اردن: منطقه نباید گروگان نتانیاهو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره،‌ وزیر امور خارجه اردن گفت: ما خواهان آتش‌بس دائمی در منطقه هستیم و دخالت در امور داخلی کشورها و نقض حاکمیت آنها باید متوقف شود.

بر اساس این گزارش، «ایمن صفدی» طی سخنانی افزود: منطقه نباید گروگان برنامه های نتانیاهو قرار بگیرد.

وی همچنین تأکید کرد: کشورهای منطقه باید نهادهایی ایجاد کنند که آنها را قادر به دفاع از خود کند.



وزیر امور خارجه اردن با اشاره به تحولات سوریه هم تصریح کرد: اسرائیل سوریه را بی‌ثبات می‌کند و باید به ریشه‌ اصلی درگیری‌ها در منطقه پرداخته شود.

ایمن الصفدی خاطرنشان کرد: قوانین بین المللی باید برای همه اجرا و از سیاست های گزینشی اجتناب شود.