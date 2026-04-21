  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

راه اندازی شورای جهانی معجزات علمی در قرآن و سنت در مالزی

شورای جهانی معجزات علمی در قرآن و سنت با حضور دبیرکل اتحادیه جهان اسلام و برخی چهره‌های فرهنگی و رؤسای دانشگاه‌های مالزی در کوالالامپور راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بن عبدالکریم العیسی، دبیرکل اتحادیه جهان اسلام و رئیس هیئت علمای مسلمان این شورا را در حاشیه اختتامیه مسابقه «علم و ایمان» که به همت اتحادیه جهان اسلام در کوالالامپور برگزار شد، افتتاح کرد.

پادشاهی مالزی براساس همکاری بین خود و اتحادیه در حمایت از فعالیت‌های اسلامی مرتبط، که با امضای ۷ توافق‌نامه بین اتحادیه جهان اسلام و تعدادی از نهادهای دولتی و غیردولتی مالزی، از جمله دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی، تقویت شد، میزبان این دو رویداد بین‌المللی بود.

همچنین، این مراسم شامل نمایش فیلمی از برنامه و مسابقه «علم و ایمان» و اعلام جوایز بین‌المللی از سوی اتحادیه بود.

کد مطلب 6806880
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها